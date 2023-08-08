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Латвия вводит усиленный режим охраны границы

Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией
08 августа 2023, 22:07

Фото: iStock/william87

С 11 августа Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте латвийского правительства.

Власти страны приняли соответствующее решение для обеспечения безопасности государственной границы. В правительстве заявили об участившихся случаях незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также отмечается, что попытки пересечь территорию страны несоразмерно велики.

Латвийское правительство подчеркнуло, что необходимо обеспечить скоординированные действия по пресечению подобных попыток. С 11 августа, страна будет обеспечивать усиленный режим охраны границ всего региона на территориях, смежных с соседней республикой, заявили власти.

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#правительство
#режим
#латвия
#белоруссия
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Дистанционное электронное голосование в Подмосковье поставят под общественный контроль
08 августа 2023, 22:49

Фото: МИСК МО

В Информационном центре Московской области обсудили особенности общественного контроля в ходе проведения Единого дня голосования. О подготовке наблюдения за выборами-2023 рассказала первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.
«Одна из главных тем – создание эффективной системы гражданского контроля за дистанционным голосованием. Стоит задача максимально синхронизировать деятельность всех смежных институтов гражданского общества, задействованных в организации общественного наблюдения. Для нашего региона ДЭГ – это новый формат, который не знаком избирателю», – сказала Дмитриева.
Однако опыт подобной работы есть – в 2021 году ДЭГ в качестве эксперимента прошло в ряде регионов России в рамках ЕДГ.
«При эффективно построенной системе общественного контроля, информационной открытости и просветительской работе гражданских активистов доверие избирателей к электронному формату голосования повышается, что способствует более активному волеизъявлению граждан», – отметил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точёнов.
На встрече обсудили и организацию работы Штаба общественного наблюдения за выборами. Во время ЕДГ штаб по будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам возможного нарушения избирательного процесса.
 
Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный. 
 
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта госуслуги. Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#дэг
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#мособлизбирком
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Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки
Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки
08 августа 2023, 21:43

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. Слова турецкого лидера приводит телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что решение о возобновлении зернового соглашения будет зависеть от сторон соглашения. В частности, от западных стран, которые не исполнили свои обязательства, из-за чего сделка была прекращена.  

По словам турецкого главы, Анкара продолжает прилагать усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива возобновилась. Он также призвал Запад к выполнению своих обязанностей, в рамках данного соглашения.

Напомним, МИД России уведомил Украину, Турцию и ООН о прекращении зерновой сделки 18 июля. Данное решение было принято Москвой по причине невыполнения договоренностей сторонами соглашения. 

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#соглашения
#сделки
#запад
#рф
#эрдоган
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США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине
Пентагон: Администрация США располагает ещё $6 млрд на помощь Украине
08 августа 2023, 21:23

Фото: iStock/Phototreat

Администрация США располагает ещё $6 млрд на оказание военной помощи Киеву, поэтому обращаться к конгрессу за дополнительными деньгами в настоящее время рано, об этом сообщили в Пентагоне.
Ранее, США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. О том, что войдет в новый пакет он не сказал. 

Американский телеканал CNN сообщал, что вскоре первая партия танков Abrams направляется на Украину. Кроме того, в транш войдут запчасти, боеприпасы и необходимое для ремонта оборудование. 

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#сша
#боеприпасы
#оборудование
#партия
#ес
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В Мособлпожспасе купальщиков предупредили о смертельной опасности тарзанок
08 августа 2023, 21:11

Фото: Мособлпожспас

Такие экстремальные развлечения, как прыжки в воду с тарзанок, могут привести к трагедии, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там отметили, что в Подмосковье на открытых водоёмах часто встречаются подвешенные к ветвям деревьев подобные приспособления для раскачивания и прыжков в воду.
Работники противопожарно-спасательной службы во время патрулирования на пляжах региона рекомендуют отдыхающим не использовать такие устройства.
«Спасатели пояснили купальщикам, что тарзанки – это самодельные устройства, которые быстро рвутся и имеют ненадёжные крепления. Кроме того, прыгая с высоты, ныряльщики рискуют испытать холодовой шок, сломать шейные позвонки или потерять сознание», – предупредил замначальника госучреждения Игорь Сорокин
Он добавил, что в запрещённых для купания местах, где не расчищено дно, пловец может запутаться в водорослях, удариться головой о валун или корягу. 
 
Мелководье тоже представляет большую опасность для любителей тарзанок. Но и при достаточной глубине они могут получить травму или погибнуть из-за неправильного вхождения в воду. От удара сжимается полость живота и грудной клетки, и ныряльщик рефлекторно делает выдох, а уже под водой – вдох. В результате он может захлебнуться и утонуть. 

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#мособлпожспас
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#водоёмы
#купание
#купальный сезон
#московская область
#подмосковье
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Американские генералы уже не думают об Украине
08 августа 2023, 21:10

Фото: istockphoto/vorminbeeld

Американские генералы теперь уже не думают об Украине. Они с возрастающей тревогой отмечают колоссальные возможности российского атомного подводного флота, которому не составит труда уничтожить США,
Об этом в интервью Redacted заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. Он обратил внимание на то, что в Пентагоне в последнее время как-то стихли разговоры о «поражении» России от Украины. Американский генералитет больше заботит мощь российских атомных подводных лодок (АПЛ). В мире только две страны, обладающие такими субмаринами — это Россия и США, отметил эксперт.

При этом Джонсон отметил, что в этой области Россия уже обогнала Соединенные Штаты, так как обладает беспилотными подводными аппаратами («Посейдон»), которые способны нести ядерное вооружение и наносить удары по США. Америка не располагает возможностями предотвратить подобную угрозу или противостоять ей, заключил бывший аналитик.

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#сша
#россия
#эксперт
#страны
#вооружение
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Члены УИК информируют подмосковных избирателей о выборах губернатора
08 августа 2023, 20:59

Фото: Мособлизбирком

Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий Подмосковья проводят подомовые обходы в регионе, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. В Московской области с 7 августа началось адресное информирование избирателей о выборах губернатора.
Члены УИК должны иметь при себе удостоверение, бейдж с номером участковой избирательной комиссии, сумку с надписью «Избирательная комиссия» и информационные буклеты  Тем, кого не оказалось дома, сотрудники участковых комиссий оставляют на дверной ручке листовку с информацией о выборах.  

Для удобства граждан работает цифровой сервис, с помощью которого можно узнать номер и адрес избирательного участка, на который предстоит прийти в единый день голосования. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#дэг
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#мособлизбирком
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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Госдеп: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе
08 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.
Он отметил, что США продолжает поставки на Украину оружия и артиллерии. Миллер заявил, что о новом транше военной помощи будет заявлено уже на этой неделе.

Пресс-секретарь Госдепа не стал называть подробности того, какое именно вооружение войдет в новый пакет помощи Киеву. Отмечается, что США, вероятно, направит Украине обещанные ракетные системы американского производства. 

Прежде сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $200 млн. 

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#сша
#вооружение
#поставки
#ес
#рф
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ЕС отказался давать Украине гарантии безопасности
Стано заявил, что Евросоюз не уполномочен давать Украине гарантии безопасности
08 августа 2023, 19:38

Фото: iStock/artJazz

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что отдельные страны Европы могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать.
По его словам, предоставлять гарантии безопасности Киеву могут страны-члены Евросоюза, это является их прерогативой.  

Стано подчеркнул, что Европейское сообщество в виде блока, не имеет подобных полномочий и не является организацией безопасности. Представитель Союза указал на то, что объединение может рассмотреть конкретные предложения стран-участниц и поддержать их. Он добавил, что предложение гарантий — это предмет дискуссии для ряда стран и Североатлантического альянса.  

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#страны
#ес
#нато
#евросоюз
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Свергнутый премьер Нигера оценил ситуацию в стране после госпереворота
Свергнутый премьер Нигера: Президент не слагал полномочия, госструктуры можно восстановить
08 августа 2023, 19:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был свергнут с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои полномочия, а госструктуры можно восстановить. Об этом пишет издание New York Times.
Премьер отметил, что впереди грядет саммит ЭКОВАС, а оставшиеся перед ним дни, дают надежду на радостный исход. 

Сообщается, что в настоящее время свергнутый министр находится в Париже. 

Махамаду прокомментировал американскому изданию обстановку в стране и заявил. что президент в отставку не ушел, а госструктуры еще можно восстановить.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Нигера поддерживают ситуацию в стране. 

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#нигер
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