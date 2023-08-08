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С 11 августа Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте латвийского правительства.
Латвийское правительство подчеркнуло, что необходимо обеспечить скоординированные действия по пресечению подобных попыток. С 11 августа, страна будет обеспечивать усиленный режим охраны границ всего региона на территориях, смежных с соседней республикой, заявили власти.
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