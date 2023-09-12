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Латвия запрещает въезд в ЕС на автомобилях с российскими номерами

12 сентября 2023, 20:22
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Латвия запрещает въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов.
Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.


Напомним, в постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.

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#запрет
#страны
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#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
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Либертарианская партия США вызвалась взять опеку над Байденом
12 сентября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Либертарианская партия США заявила о намерении взять опеку над американским лидером Джозефом Байденом, об этом представители партии сообщили на своей странице в X.
«Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом (лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл», - прокомментировали ситуацию либертарианцы. 

По их словам, физические и психологические проблемы со здоровьем у представителей власти – это не из личные проблемы, это глобальные проблемы всех Соединенных Штатов Америки. 

В сообщении партии отмечается, что процесс попечительства, безусловно, очень сложный. Именно поэтому они уже начали подыскивать юристы в Вашингтоне, и призывают всех «пострадавших» присоединиться к ним.

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#заявление
#джозеф байден
#здоровье
#опека
#партия
#сша
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В Павловском Посаде снесли аварийное здание 1966 года постройки
12 сентября 2023, 20:09

Фото: Мособлархитектура

В Павловском Посаде обнаружили объект, находившийся в аварийном состоянии – нежилое здание корпуса стадиона «Юность» на Мишутинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Трёхэтажное кирпичное здание 1966 года постройки площадью 600 кв м было признано аварийными и демонтировано. Участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован. 
 
Снос проводился в рамках работ по ликвидации объектов незавершённого, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. 
 
По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Павловский Посад выявили 156 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 110 объектов, то есть 71% от общего количества. Работа продолжается.

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#мособлархитектура
#здание
#снос
#подмосковье
#московская область
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Матвиенко поедет на парламентский саммит G20 в октябре
12 сентября 2023, 19:46

Фото: kremlin.ru

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поедет на парламентский G20 в октябре, об этом сообщил источник «РИА Новости».
«На Р20, «парламентская двадцатка», Валентина Ивановна Матвиенко в октябре», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

На последнем саммите «большой двадцатки» российскую делегацию возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В результате он отметил, что саммит G20 стал переломным и показал положительные результаты. Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России.

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#саммит
#рф
#валентина матвиенко
#g20
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Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Белый дом назвал расследование по импичменту Байдену экстремальной политикой
12 сентября 2023, 19:11

Фото: iStock/lucky-photographer

Белый дом из-за анонсированного спикером палаты представителей США Кевином Маккарти расследовании в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену заявил, что у него нет доказательств и поддержки республиканцев.
Официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».

Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

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#сша
#семьи
#дома
#расследование
#байден
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Комитет палаты представителей США запустил расследование по Байдену
Маккарти: комитет палаты представителей запустил расследование по Байдену
12 сентября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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#сша
#семьи
#байден
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Небензя: Россия предложила проводить сессии СБ ООН по поставкам ВСУ еженедельно
12 сентября 2023, 17:39

Фото: kremlin.ru

Россия призвала ООН проводить сессии по поставкам оружия на Украину еженедельно, об этом заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.
Постпред отметил, что Россия предлагает еженедельно проводить заседания по воздействию поставок оружия Киеву, и влияния этих поставок на перспективы урегулирования конфликта. 

Ранее Небензя заявил, что многие украинцы называют мобилизацию на Украине «могилизацией» и пытаются укрыться от нее в России. По его словам, после краха контрнаступления ВСУ украинцы уже начинают заканчиваться и больше не хотят идти в мясные штурмы. Поэтому, подчеркивает Небензя, военкомы вылавливают всех подряд, а страны Евросоюза готовы начать выдавать Украине мужчин призывного возраста, что противоречит их принципам и ценностям.

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#оон
#оружие
#поставки
#всу
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В Германии ответили на вопрос о конфискациях для въезжающих россиян
В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих россиян
12 сентября 2023, 16:49

Фото: iStock/JARAMA

Германия намерена следовать требованиям ЕС о запрете для россиян провозить некоторые товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение немецкой таможни.
Сообщается, что ФРГ не будет делать исключения из санкций Европейского союза для россиян. 

Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.

Ранее в постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.

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#вещи
#запрет
#страны
#фрг
#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
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РИА: Эксперты рассказали о последствиях переговоров по Украине
12 сентября 2023, 16:36

Фото: iStock/Sophie_James

12 сентября 2023 года российский лидер Владимир Путин призвал США выяснить, готова ли Украина к переговорам. Если это действительно так – то Владимиру Зеленскому необходимо отменить закон, запрещающий ведение переговоров с Россией.
Эксперты рассказали о возможном развитии событий, к которым могут привести переговоры России и Украины, в интервью «РИА Новости». 

«Они вряд ли прекратят поставлять оружие. Но сигналы по дипломатической линии возможны. Например, телефонный разговор с Зеленским, визиты американцев в Киев и Москву для поиска пути к общему знаменателю», - прокомментировал ситуацию завсектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

Он также отметил, что переговоры – это именно то спасение, за которое может уцепиться администрация Байдена, чтобы с крахом не провалиться на предстоящих президентских выборах. 

«Заявления Белого дома о готовности Киева к переговорам связаны с провалом контрнаступления. Но диалог по Украине не решит системного кризиса отношений России и Запада, России и США», - отметил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик.

Эксперт назвал противостоянии России и западного мира борьбой мировоззрений, которая лежит гораздо глубже нынешнего конфликта, развернувшегося на Украине. Он также напомнил, что США коснулся гораздо более серьезный кризис – потеря мирового господства. Чтобы удержаться на плаву и отвлечь собственный народ от глобальных проблем, американские чиновники будут продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию за пределами своего государства.

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#сша
#оружие
#кризис
#чиновники
#киев
#переговоры
#россия
#украина
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Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Моравецкий направил ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна
12 сентября 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. Он также добавил, что Украина дорожит поддержкой польского народа, однако при нарушении торгового права Киев будет вынужден обратиться в арбитраж ВТО.

Напомним, ранее Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение.

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