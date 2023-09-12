Латвия запрещает въезд в ЕС на автомобилях с российскими номерами

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Латвия запрещает въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов.
Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.
Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
Напомним, в постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.
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Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
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Екатерина Коршунова