Латвия заявила о намерении передать Украине все свои вертолеты

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Премьер Латвии Кариньш: Рига отправит Украине все имеющиеся на вооружении вертолеты
Власти Латвии заявили о том, что страна намерена передать Украине все боевые вертолеты. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, пишет РИА Новости.
По его словам, флот вертолетов, который есть в распоряжении страны, будет направлен на Украину. Глава правительства отметил, что последние вертолеты готовятся к использованию и приводятся в порядок. Он также подчеркнул, что ЗРК Stinger, которые ранее были направлены Киеву, уже выполняют боевые задачи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Нарышкин рассказал о том, как Запад оправдал поставки вооружения Украине.
По его словам, флот вертолетов, который есть в распоряжении страны, будет направлен на Украину. Глава правительства отметил, что последние вертолеты готовятся к использованию и приводятся в порядок. Он также подчеркнул, что ЗРК Stinger, которые ранее были направлены Киеву, уже выполняют боевые задачи.
Анастасия Крестьянова