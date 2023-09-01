Лавров: формирование многополярного мироустройства затянется из-за действий Запада

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Курс Запада замедляет формирование многополярного мироустройства, создавая дополнительные конфронтации для мирового сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
Он добавил, что формирование многополярного устройства мира может надолго затянуться. По его словам, «это может быть длительная историческая эпоха, но процесс этот объективен и его не остановить».
Лавров сообщил, что цель курса Запада – торможение хода истории. Такая стратегия привнесёт много сложностей для мирового сообщества.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров принял участие в торжественной церемонии, посвящённой началу учебного года, в Областной гимназии имени Е. М. Примакова.
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Лавров сообщил, что цель курса Запада – торможение хода истории. Такая стратегия привнесёт много сложностей для мирового сообщества.
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Анастасия Чинкова