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Лавров и глава МИД Ирана обсудили встречу с коллегами из САР и Турции

18 июля 2023, 20:37

фото: сайт Кремля

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили четырехстороннюю встречу на уровне руководителей МИД с участием РФ, Турции, Сирии и Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале иранского ведомства.

Первую встречу министры провели 10 мая в Москве. По итогам переговоров, было принято решение о разработке «дорожной карты». Дипломаты призвали к нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.


Прежде сообщалось о визите российского министра Лаврова в Индонезию. Глава российского МИД встретился с министрами внешнеполитических ведомств. Мероприятие проходило по линии АСЕАН.

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#Лавров
#МИД РФ
#Иран
#Турция
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Пентагон: Западу нужны годы обучения пилотов ВСУ для паритета с Россией по истребителям
18 июля 2023, 20:16

Фото: iStock/Phototreat

Западу потребуются годы обучения пилотов ВСУ и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией по истребителям, заявили в Пентагоне.
В оборонном ведомстве сообщили, что десять истребителей F-16, обойдутся США в 2 миллиарда долларов. Россия обладает сотнями боевых самолетов, подчеркнули в Пентагоне. Если стремится к паритету с РФ, то потребуются годы для того, чтобы изготовить и поставить Украине достаточное количество истребителей, обучить летчиков и организовать обслуживание боевых самолетов.

Накануне Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения. 

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#Пентагон
#Украина
#истребители
#Россия
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Медведев: РФ противостоит серьезным угрозам, которые повлияют на ее развитие
18 июля 2023, 19:55

Фото: сайт Кремля

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что сейчас страна противостоит крайне серьезным угрозам.
По его мнению, угрозы, которым в настоящее время противостоит Россия, окажут влияние на развитие государства в будущем. Об этом Медведев заявил на заседании программной комиссии партии.

Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что оказанное угрозами влияние, будет длиться десятки лет. 

Ранее Медведев призвал просчитать риски для безопасности России и оценить технику и вооружение, которые могут быть востребованы. 

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#Медведев
#Россия
#угрозы
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Саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине
18 июля 2023, 19:35

Фото: iStock/sinonimas

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине.
По результатам двухдневного саммита, 60 государств смогли прийти к договоренностям по всем пунктам итогового заявления, отметил Мишель в ходе пресс-конференции.

Однако, одна страна не согласилась с параграфом, из-за чего к единогласному решению прийти не удалось. Председатель совета подчеркнул, что ЕС продолжит выступать в защиту интересов Украины на всех предстоящих саммитах. Он также отметил успех прошедших переговоров, несмотря на отсутствие общего решения по украинскому вопросу. 

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#ЕС
#CELAC
#Украина
#саммит
#решение
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Рамапоса: Арест Путина в ЮАР по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России
18 июля 2023, 19:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что гипотетический арест в ЮАР Путина по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России.
Президент ЮАР отметил, что арест главы российского государства означал бы объявление стране войны, Россия дала это ясно понять. Приводит слова африканского лидера агентство Bloomberg.

Рамапоса также указал на обеспокоенность тем, что после вынесения ордера на арест Путина, возрастает риск ядерной угрозы. По словам президента ЮАР, республика не хочет объявлять войну России и не намерена с ней конфликтовать. 

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#ЮАР
#МУС
#арест
#Путин
#Россия
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Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»
18 июля 2023, 18:25

Фото: iStock/Rafal Olkis

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша перебросила к восточной границе две бригады военнослужащих из-за прибытия в Белоруссию группы «Вагнера».
Он заявил, что страна отдает себе отчет в угрозах, которые существуют на востоке. Об этом министр сообщил в ходе брифинга с журналистами.  

Блащак пояснил, что решение о передислокации войск на восток Польши, обусловлено прибытием в Беларусь ЧВК «Вагнер». Одна из баз, по словам министра, базируется возле границы, что вызывает у польской стороны обеспокоенность. 

В связи с размещением бойцов компании на приграничных территориях, Польша перебросила две бригады военных к границе с республикой. 

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#Белоруссия
#Вагнер
#Польша
#передислокация
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Европарламент потребовал международный ордер на арест Лукашенко
18 июля 2023, 18:13

Фото: сайт Кремля

Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В ЕП заявили, что республика должна понести ответственность за нанесенный Украине ущерб. Соответствующая информация размещена на сайте парламента. 

Беларусь также обвинили в нелегальном вывозе детей из зоны ведения боевых действий. ЕП потребовал принять все необходимые меры для того, чтобы запустить механизм уголовного преследования лидеров Беларуси. В заявлении парламента уточняется, что речь идет о военных и политических главах страны. 

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#Лукашенко
#ордер
#арест
#Европарламент
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Полянский: Теракты Киева направлены на то, чтобы отвлечь от провала на саммите НАТО
18 июля 2023, 17:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организуемые Киевом теракты направлены на то, чтобы отвлечь внимание от провала на саммите НАТО.
По его словам, киевский режим пошел на подобный шаг, чтобы отвлечь внимание от итогов саммита альянса, который состоялся накануне в Вильнюсе. Об этом Полянский заявил в ходе выступления 
на Пленарной сессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. 

По итогам саммита НАТО, было принято решение предоставить Украине гарантии, которые содержат в себе транши военной помощи. Приглашение в альянс Киеву предоставлено не было. 

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#Россия
#ООН
#теракт
#Крымский мост
#НАТО
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США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после выхода России из зерновой сделки
18 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/Pineapple Studio

США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке.
Всего, в рамках программы по поддержке сельского хозяйства Украины, США направят Киеву 350 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по международному развитию страны. 

Выделенные средства будут использованы для хранения продукции и ее экспорта на мировые рынки. Отмечается, что фермерам также будет оказана необходимая помощь для бесперебойной работы.

В Агентстве признали, что решение России о прекращении черноморской зерновой инициативы резко сократило объемы зерна, которое Украина могла бы поставлять. 

Накануне, о прекращении зерновой сделки сообщил МИД РФ. В ведомстве уточнили, что соглашение прекратит действовать 18 июля. 

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#США
#Украина
#зерновая сделка
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В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023
18 июля 2023, 17:06

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

В Московской области начался активный период информирования избирателей, которым предстоит участвовать в выборах разного уровня в Единый день голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Для информирования населения о дате выборов, назначенных на сентябрь 2023 года, в регионе на соответствующих носителях размещают световые табло и баннеры. Кроме того, для этих целей будут использовать стандартные бумажные плакаты и листовки», – говорится в сообщении.
Подробную информацию об избирательных кампаниях, проходящих 8-10 сентября в регионе, можно получить на сайте Мособлизбиркома, перейдя по QR-коду на всех перечисленных информационных материалах.
 
В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. 
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг  и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

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#Московская область
#Подмосковье
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#ЕДГ
#избиратели
#Мособлизбирком
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Подмосковье ищет медработников