Лавров и глава МИД Ирана обсудили встречу с коллегами из САР и Турции

фото: сайт Кремля
Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили четырехстороннюю встречу на уровне руководителей МИД с участием РФ, Турции, Сирии и Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале иранского ведомства.
Первую встречу министры провели 10 мая в Москве. По итогам переговоров, было принято решение о разработке «дорожной карты». Дипломаты призвали к нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.
Прежде сообщалось о визите российского министра Лаврова в Индонезию. Глава российского МИД встретился с министрами внешнеполитических ведомств. Мероприятие проходило по линии АСЕАН.
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Первую встречу министры провели 10 мая в Москве. По итогам переговоров, было принято решение о разработке «дорожной карты». Дипломаты призвали к нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.
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Анастасия Крестьянова