Лавров и глава МИД Омана обсудили прекращение огня в Палестине и Израиле

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили палестино-израильский конфликт, во время телефонного разговора, об этом сообщили в МИД РФ.
«Министры акцентировали необходимость принятия срочных мер в интересах скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров, что позволит избежать новых жертв и оказать практическую помощь мирным жителям, пострадавшим в ходе боевых действий», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
Раннее в российском МИД подчеркнули, что продолжают предпринимать все возможные меры для поиска шести без вести пропавших россиян. Известно, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.
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