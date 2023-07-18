Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы зерновой сделке

Фото: сайт Кремля
МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД Турции прекращение Россией зерновой сделки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом российского дипломатическое ведомство сообщает на своем сайте.
В ходе переговоров, стороны обсуждали итоги сотрудничество России и Турции. По словам главы российского МИД, ООН не выполнила некоторые договоренности в рамках зернового соглашения, в связи с чем, оно было прекращено.
Также известно, что главы ведомств обсудили поставки зерна нуждающимся странам. Министры рассматривали варианты поставок без участия Украины и Запада.
Зерновая сделка прекратила действовать 18 июля.
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В ходе переговоров, стороны обсуждали итоги сотрудничество России и Турции. По словам главы российского МИД, ООН не выполнила некоторые договоренности в рамках зернового соглашения, в связи с чем, оно было прекращено.
Зерновая сделка прекратила действовать 18 июля.
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Анастасия Крестьянова