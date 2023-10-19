Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне. Об этом сообщает российский МИД.
Уточняется, что встреча длилась чуть более часа.
Напомним, что в среду, 18 октября, Сергей Лавров прибыл с рабочей поездкой в Северную Корею. Его принял лидер КНДР Ким Чен Ын, который месяц назад посетил российский космодром Восточный во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Южная Корея выразила обеспокоенность тем, что Северная Корея, по аналогии с палестинским движением ХАМАС, может напасть на страну. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик потребовал прекратить военное соглашение 2018 года, заключенное в рамках Пханмунчжомской декларации. По его словам, страна должна знать заранее о намерениях КНДР произвести атаку.
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Напомним, что в среду, 18 октября, Сергей Лавров прибыл с рабочей поездкой в Северную Корею. Его принял лидер КНДР Ким Чен Ын, который месяц назад посетил российский космодром Восточный во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Анастасия Чинкова