Лавров и президент Ирана Раиси обсудили договор между странами

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана новый договор между странами, который согласован уже на 85%.
В разговоре с журналистами, глава российского ведомства отметил, что в настоящее время идёт процесс переговоров для обсуждения последних деталей.
Отвечая на вопрос о сроках принятия договора, Лавров заявил, что сейчас важнее не установить какие-то сроки, а добиться конкретного результата.
Но министр добавил, что во время сегодняшней встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, единогласно было подтверждено, что работа над договором подходит к концу.
Ранее Лавров назвал способ решения дальневосточного конфликта. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Отвечая на вопрос о сроках принятия договора, Лавров заявил, что сейчас важнее не установить какие-то сроки, а добиться конкретного результата.
Ранее Лавров назвал способ решения дальневосточного конфликта. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова