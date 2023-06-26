Лавров рассказал о предложении Лукашенко Путину из-за ЧВК «Вагнер»

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Лукашенко утром в субботу предложил Путину постараться разрешить ситуацию миром
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою помощь в разрешении ситуации с попыткой мятежа в РФ российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью изданию RT.
По его словам, кровопролития не удалось бы избежать, если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву. Он заявил, что предложение, которое озвучил глава белорусского государства утром в субботу, было полностью поддержано Путиным.
Напомним, в ходе переговоров Лукашенко с Пригожиным, последний принял предложение об остановке продвижения ЧВК «Вагнер» на территории РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин и Лукашенко поговорили по телефону в воскресенье утром.
По его словам, кровопролития не удалось бы избежать, если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву. Он заявил, что предложение, которое озвучил глава белорусского государства утром в субботу, было полностью поддержано Путиным.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин и Лукашенко поговорили по телефону в воскресенье утром.
Анастасия Крестьянова