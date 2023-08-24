Лавров на встрече ООН подтвердил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку

Фото: сайт Кремля
Глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем подтвердил готовность РФ вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед Россией.
Министр озвучил позицию, о которой прежде заявлял российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия готова вернуться в зерновое соглашение, однако добавил, что все договоренности должны быть выполнены сторонами сделки.
В случае реального исполнения обязательств, Россия возобновит действие черноморской зерновой инициативы, заявил Лавров.
Ранее сообщалось, что госдеп США потребовал от России ясности по ее требованиям о зерновой сделке.
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В случае реального исполнения обязательств, Россия возобновит действие черноморской зерновой инициативы, заявил Лавров.
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Анастасия Крестьянова