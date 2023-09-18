Лавров на встрече с Ван И отметил слаженную работу России и Китая

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил надежду на то, что слаженная работа России и Китая будет продолжена на ГА ООН и саммите АТЭС.
Прежде, Небензя сообщил, что Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский.
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Анастасия Крестьянова