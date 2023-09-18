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Лавров на встрече с Ван И отметил слаженную работу России и Китая

18 сентября 2023, 18:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил надежду на то, что слаженная работа России и Китая будет продолжена на ГА ООН и саммите АТЭС.

Он также заявил, что Москва и Пекин проводят независимую политику и отношения между государствами не направлены против кого-либо. В свою очередь, глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что двусторонние отношения России и Китая играют важную роль в поддержании мировой стабильности.

Прежде, Небензя сообщил, что Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский.

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#москва
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#россия
#мид
#отношения
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Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print
18 сентября 2023, 18:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий «Прайм принт». Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Глава государства национализировал доли норвежского медиахолдинга, которые теперь контролируются Росимуществом. Доли переданы ведомству во временное управление. Отмечается, что филиалы холдинга находятся в нескольких городах России. 

Компания «Прайм Принт» специализируется на печати газет. Филиалы действуют в Москве, Воронеже, Челябинске и Екатеринбурге. 

Прежде сообщалось, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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Венгрия, Польша и Словакия пошли против ЕС из-за угроз Киева
Венгрия, Польша и Словакия решили бойкотировать платформу по украинскому зерну
18 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/Iryna Mylinska

Венгрия, Словакия и Польша решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе. Об этом сообщает издание РАР.
Источники издания, близкие к представителям ЕС, сообщили, что причиной бойкота стал иск, поданный Украиной во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета ввоза украинского зерна на территорию этих государств. 

Обеспокоившись тем, что Киев может использовать информацию, которая была предоставлена в рамках координационной платформы против интересов стран, они приняли решение о бойкоте платформы.

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#ес
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Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
18 сентября 2023, 17:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам президента, главным фактором инфляции является ослабление рубля. Глава государства отметил, что нужно четко понять причины его ослабления и предпринять все возможные меры для стабилизации ситуации. 

Прежде в России была увеличена ключевая ставка с 12 до 13%. Такое решение принял ЦБ РФ из-за инфляционного давления в стране. Для стабилизации показателей спроса на внутреннем рынке, было принято решение об очередном повышении ставки. 

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Yle: Живущий в Финляндии бизнесмен арестован за нарушение антироссийских санкций
Французский бизнесмен арестован в Финляндии за поставку товаров в Россию
18 сентября 2023, 17:42

Фото: istockphoto/Vladimir18

В Финляндии взят под стражу местный предприниматель Габриэль Темин. Он подозревается в нарушении антироссийских санкций.
Сообщение об этом появилось в эфире финского телеканала Yle. Телеведущий рассказал, что бизнесмен является французским гражданином, но с 1991 года постоянно проживает в Финляндии. Постановление о его заключении под стражу вынес  Уездный суд провинции Восточная Уусимаа. Мужчина подозревается в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.

Сам Габриэль Темин категорически не согласен с арестом и отрицает свою вину. Как утверждает телеканал, принадлежащие предпринимателю компании Luminor и Siberica осуществляли прямые поставки российским партнерам зарубежной электронной продукции. 

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Путин продлил до конца 2024 года действие ответных мер на санкции против РФ
18 сентября 2023, 17:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года срок действия указа, принятого в 2014 году, который устанавливает ответные меры на антироссийские санкции. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
В качестве ответной экономической меры вводится  продовольственное эмбарго.  

В рамках меры, в Россию запрещен ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия теми странами, которые ранее приняли решение о введении в отношении России санкций или присоединились к ним.  

Прежде, Владимир Путин сообщил, что Россия справилась с санкционным давлением недружественных стран. 

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#мид
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МИД: Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона
18 сентября 2023, 17:13

Фото: iStock/iDymax

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на севере и остается открытой для работы со всеми, кто настроен конструктивно», - говорится в сообщении российского МИД.

При этом подчеркивается, что ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества лежит на «партнерах» России в Соввете.

Послание о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона, подготовленное министром иностранных дел Сергеем Лавровым, направлено участникам и секретариату организации, а также и главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

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#россия
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#послание
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ЕС намерен сделать въезд россиян невозможным
МИД: ЕК добивается фактической невозможности въезда россиян в Евросоюз
18 сентября 2023, 17:12

Фото: iStock/Ilya Burov

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что запретом на ввоз гражданами личных вещей на территорию Евросоюза, сообщество пытается возвести вокруг РФ железный занавес. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что подобные меры направлены на ужесточение визовой практики. 

«Все это направлено на возведение такого железного занавеса», — заявил Логвинов. 
По словам дипломата, западная сторона стремится создать занавес и по отношению к другим странам, которые не согласны с политикой, проводимой союзом. Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что РФ выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, однако продолжит сотрудничество с теми, кто настроен констуктивно. 

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#сотрудничество
#мид
#меры
#рф
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LRT: Литва будет отгораживаться от Белоруссии забором на болотах
18 сентября 2023, 16:58

Фото: istockphoto/kodda

В Литве увидели угрозу в белорусских болотах. Глава МВД республики Агне Билотайте считает, что необходимо расширить физический барьер на границе с Белоруссией за счет строительства забора на заболоченных участках.
Она собирается провести консультации с литовским министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства заграждений на заболоченных охраняемых участках, передает LRT. Билотайте предположила, что такая ограда могла бы быть выполнена в виде гармошки или чего-то подобного, в зависимости от возможностей прибалтийского государства. Глава МВД добавила, что не сомневается в необходимости такого шага из-за угроз.

В настоящее время на литовско-белорусской границе возведен забор протяженностью 550 километров. Таким образом, непокрытыми остаются участки границы длиной 129 километров, которые приходятся на заболоченную местность. Именно их и хочет загородить «гармошками» министр внутренних дел Литвы, вероятно, видя в болотах реальную угрозу независимости и суверенитету страны.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии. В свете последних заявлений Билотайте, с этим трудно не согласиться.

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#страны
#министр
#александр лукашенко
#белоруссия
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Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus
18 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/photosvit

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти ФРГ передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает телеканал NTV.
«Решительная поддержка Украины со стороны Германии, включая танки и системы ПВО, имеет решающее значение. Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. И если мы серьезно относимся к Уставу ООН, мы должны помочь Украине», — заявил Столтенберг.
 
Он напомнил, что США, Великобритания и Франция уже передали Украине оружие большой дальности. По его словам, теперь очередь за Германией, которая является ключевым поставщиком оружия Киеву, заключил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Германия может принять решение о поставках на Украину ракет большой дальности Taurus в ближайшие дни.

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