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Лавров надеется, что Пашинян сдержит своё слово о политическом курсе Армении

Лавров надеется, что Пашинян не изменит политический курс Армении
12 октября 2023, 10:16
Фото: iStock/alexis84

Фото: iStock/alexis84

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержит своё слово о неизменности курса страны.
По завершении заседания Совета министров иностранных дел СНГ, Лавров отметил, что Никол Пашинян в одном из последних интервью заверил, что Армения не планирует пересматривать свои ориентиры.

Российский министр выразил надежду на то, что страна действительно будет держаться за свою прежнюю позицию, несмотря на попытки других государств утянуть её за собой.


Также Лавров прокомментировал рост числа антироссийских организаций в Армении. Он отметил, что они были всегда и создавались с одной целью – пропагандировать позицию США, Евросоюза и НАТО, а также настраивать местное население против России.

При этом глава российского МИД выразил убеждённость в том, что большая часть жителей Армении заинтересована в развитии сотрудничества с Россией.

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#мид рф
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В Китае рассказали, кому конфликт Израиля и Палестины принесет выгоду
Global Times: ВПК США может получить выгоду от конфликта Израиля и Палестины
12 октября 2023, 10:07

Фото: istock / LumineImages

Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки может извлечь выгоду из конфликта Израиля и Палестины благодаря масштабным поставкам вооружений. Такое мнение озвучили в китайской газете Global Times.

«Если какая-либо группа и имеет шанс использовать конфликт и получить прибыль от насилия, то это, вероятно, будет военно-промышленный комплекс США. Всякий раз, когда в любой части мира возникает военный конфликт или даже просто региональная напряженность, США всегда могут найти способ превратить его в прекрасную возможность для американских торговцев оружием разбогатеть», — пишут в публикации.
Авторы материала обратили внимание на то, что акции производителей оружия из Америки Northrop Grumman и Lockheed Martin выросли в цене после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Помимо этого, Штаты продолжают усиливать напряжение в Тайваньском проливе, продавая оружие тайбэйской администрации, пишет издание.

Авторы подытожили, что США это одна из немногих стран, которая всегда ищет выгоду и способы получения прибыли от кровопролитных конфликтов. 

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ

#сша
#конфликт
#оружие
#комплекс
#мнение
#акции
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WP: США наращивают давление в вопросе передачи активов РФ Украине
12 октября 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Irina Gutyryak

Белый дом все больше наращивает усилия в вопросе передачи Украине замороженных российских активов. Чиновники американской администрации все активнее пытаются подтолкнуть правительства западных стран к использованию миллиардов долларов со счетов Центробанка.
Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в Белом доме все активнее и громче звучат призывы направить российские активы на помощь Киеву. Эти усилия и призывы происходят на фоне политических разногласий, которые мешают использовать средства западных налогоплательщиков на помощь Украине. Например, в среду, 11 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «помощь Киеву не может быть бесконечной».

Как считают эксперты, мнение которых приводит американская газета, Запад может столкнуться с правовыми и финансовыми трудностями при попытке использовать замороженные российские активы. Да и сам процесс перевода на Украину денежных средств РФ может занять месяцы, а то и годы.

В настоящее время российские активы на сумму более 200 миллиардов евро находятся в клиринговых палатах, которые сами очень хорошо зарабатывают за счет реинвестирования процентов с российского капитала.

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#эксперты
#мнение
#счёт
#запад
#блинкен
#активы
#рф
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В США назвали фатальную ошибку Германии
Киссинджер о митинге в поддержку ХАМАС: ФРГ приняла слишком много мигрантов
12 октября 2023, 09:55

Фото: iStock/photosvit

Акция в поддержку ХАМАС, которая прошла в минувшие выходные в Берлине, говорит о том, что власти Германии приняли в страну слишком много мигрантов. Об этом в интервью с Welt TV заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Он отметил, что власти совершили ошибку, объединив в одной стране такое количество людей с разными религиями, ценностями, культурами и взглядами. Это может создавать некое влияние на политический строй государства, а также на общественную позицию его жителей.

Также Киссинджер назвал главную, по его мнению, цель палестинского движения ХАМАС. Он считает, что они стремятся настроить все арабские страны против Израиля, поэтому эскалации конфликта не избежать. При этом, экс-госсекретарь США убеждён, что ХАМАС не намерен переходить к мирным переговорам.

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#германия
#хамас
#израиль
#сектор газа
#мигранты
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Евросоюз возмутился нейтралитетом Китая по ситуации на Украине
Боррель: Евросоюз не удовлетворен нейтральностью Китая в конфликте на Украине
12 октября 2023, 09:27

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Евросоюз не удовлетворен нейтралитетом Китая вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью South China Morning Post (SCMP). Он сравнил такую позицию с ролью наблюдателя за лисой, которая залезла в курятник.

«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — заявил Боррель.
Дипломат также признал, что участие Китая в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии стало бы «хорошим шагом». Кроме того, Боррель отметил, что Евросоюз ожидает много работы, чтобы убедить Украину в отсутствии поддержки РФ со стороны КНР.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что некоторые действия Израиля против Палестины противоречит международному праву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
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#ес
#евросоюз
#рф
#китай
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Посол Израиля счел позитивным возможное влияние России на ХАМАС
Посол Израиля Цви: Россия сыграла бы позитивную роль, повлияв на ХАМАС
12 октября 2023, 08:47

Фото: istock / Gilnature

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви считает, что Россия могла бы оказать позитивное влияние на ХАМАС. По мнению дипломата, влияние РФ может сыграть позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Информацию сообщает РИА Новости.

«Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС — прим. ред.), включая Россию, — это позитивно», — заявил Бен Цви.
Ранее сообщалось, что израильские больницы отказываются лечить раненых боевиков ХАМАС, взятых в плен. Это следует из распоряжения Министра здравоохранения Израиля Моше Арбеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ

#россия
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#рф
#израиль
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Ученые назвали профессии, которые могут приводить к деменции
Science Direct: Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к слабоумию
12 октября 2023, 08:34

Фото: istock / Tero Vesalainen

Ученые пришли к выводу, что тяжелый физический труд повышает риск развития деменции. Об этом сообщает научный сайт Science Direct.

Исследователи проверили, как работа может быть связана с развитием слабоумия в старости. Участниками исследования стали 7 тысяч человек. У 15% из них вероятность возникновения деменции намного выше в сравнении с остальными. Специалисты пришли к выводу, что это связано с их работой, так как они занимались тяжелым физическим трудом.
  
«Наша работа подчеркивает так называемый парадокс физической активности — физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжелый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов», — рассказал автор исследования Вегард Скирбекк.
В перечне профессий, увеличивающих раск развития старческой болезни, оказались продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, медицинский персонал, фермеры, и люди, трудящиеся в сфере сельского хозяйства.

По мнению ученых, недостаток отдыха и тренировки мозга в сочетании с хронической усталостью из-за тяжелой работы приводят к износу организма.

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#люди
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The Hill: Лидер республиканцев Стив Скализ выдвинут на пост спикера палаты представителей
Республиканцы выдвинули своего лидера на пост спикера палаты представителей
12 октября 2023, 08:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

Республиканское большинство в палате представителей Конгресса США выдвинуло на пост спикера своего лидера Стива Скализа. Место оказалось вакантным после отставки Кевина Маккарти, происшедшей впервые в американской истории.
Выборы кандидата на пост нового председателя нижней палаты парламента проходили в закрытом режиме, сообщает издание The Hill. На номинацию также претендовал сторонник бывшего президента США Дональда Трампа Джим Джордан, представитель штата Огайо. Интересно, что кандидат на место спикера 58-летний Скализ также имеет довольно близкое отношение к Трампу. 14 июня 2017 года он был ранен террористом, выступавшим против тогдашнего главы Белого дома и несколько месяцев серьезно лечился.

Стив Скализ представляет в Конгрессе штат Луизиана. Его выдвижение на пост спикера палаты представителей поддержали 113 законодателей. За Джима Джордана проголосовали 99 конгрессменов.

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#дональд трамп
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Раненых боевиков ХАМАС запретили лечить в больницах Израиля
JPost: Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС
12 октября 2023, 07:45

Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

Больницы Израиля отказываются лечить раненых боевиков ХАМАС, взятых в плен. Это следует из распоряжения Министра здравоохранения Израиля Моше Арбеля. Информацию сообщает издание Jerusalem Post.
Как заявил сам Арбель, под его руководством лечить террористов официально не будут. Он обратил внимание на то, что медики должны сосредоточиться на помощи раненым гражданским и солдатам израильской армии(ЦАХАЛ).

«Лечение презренных террористов… мешает (…) государственная система здравоохранения не будет лечить их», — заявлено директиве министра.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ
#операция
#армия
#лечение
#больницы
#министр
#медики
#израиль
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В Белом доме заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину
В Белом доме заявили, что США близки «к концу верёвки» в финансировании Украины
12 октября 2023, 07:26

Фото: istock / Oleg Elkov

Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты Америки близки к «концу веревки» в вопросе финансирования Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в Белом доме. Информацию сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но эта помощь не будет бесконечной», — заявил он.
Кирби пояснил, что Штаты будут финансово помогать Украине, столько, насколько это возможно. 

Напоминаем, ранее Конгресс утвердил временный бюджет США на 45 дней, из него удалили все спорные статьи, в том числе деньги на военные поставки Киеву. Как заявляет Кирби, на сегодняшний день невозможно планировать поддержку на долгосрочный срок. 

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что военный конфликт в Израиле снизит приоритетность Украины в западной политике. Сейчас властям США придется вести работу на «два фронта» — украинский и израильский, иначе другие страны поймут, что США не выносят бремени «глобального лидерства».

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