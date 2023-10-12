Лавров надеется, что Пашинян сдержит своё слово о политическом курсе Армении

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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержит своё слово о неизменности курса страны.
По завершении заседания Совета министров иностранных дел СНГ, Лавров отметил, что Никол Пашинян в одном из последних интервью заверил, что Армения не планирует пересматривать свои ориентиры.
Российский министр выразил надежду на то, что страна действительно будет держаться за свою прежнюю позицию, несмотря на попытки других государств утянуть её за собой.
Также Лавров прокомментировал рост числа антироссийских организаций в Армении. Он отметил, что они были всегда и создавались с одной целью – пропагандировать позицию США, Евросоюза и НАТО, а также настраивать местное население против России.
При этом глава российского МИД выразил убеждённость в том, что большая часть жителей Армении заинтересована в развитии сотрудничества с Россией.
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Российский министр выразил надежду на то, что страна действительно будет держаться за свою прежнюю позицию, несмотря на попытки других государств утянуть её за собой.
При этом глава российского МИД выразил убеждённость в том, что большая часть жителей Армении заинтересована в развитии сотрудничества с Россией.
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Анастасия Чинкова