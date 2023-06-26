Лавров назвал бредом заявление Киева о подрыве ЗАЭС

Фото: kremlin.ru
Сергей Лавров прокомментировал заявление Киева о том, что Россия готовится подорвать ЗАЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вбросы Киева о том, как Россия собирается подорвать Запорожскую АЭС – бред, сообщает
RT.
«Это бред, мы уже неоднократно все это комментировали», - ответил на вопрос журналиста министр.
Напомним, ранее Владимир Рогов назвал слова Владимира Зеленского о том, что Россия готовит диверсию на Запорожской АЭС чудовищной ложью. По его мнению, провокация на станции готовится со стороны киевского режима под руководством западных кураторов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Киева массово ринулись в аптеки за йодидом калия после слов Владимира Зеленского о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. В издании отметили, что в некоторых аптеках города этот препарат уже закончился, остался только простой йод.
«Это бред, мы уже неоднократно все это комментировали», - ответил на вопрос журналиста министр.
Напомним, ранее Владимир Рогов назвал слова Владимира Зеленского о том, что Россия готовит диверсию на Запорожской АЭС чудовищной ложью. По его мнению, провокация на станции готовится со стороны киевского режима под руководством западных кураторов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Киева массово ринулись в аптеки за йодидом калия после слов Владимира Зеленского о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. В издании отметили, что в некоторых аптеках города этот препарат уже закончился, остался только простой йод.
Евгения Парфентьева