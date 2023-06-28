Лавров назвал лукавством позицию США о невмешательстве на фоне мятежа

Фото: Сайт Кремля
Сергей Лавров назвал позицию США о невмешательстве в дела РФ на фоне мятежа явным лукавством
Позиция США о невмешательстве во внутренние дела РФ в вопросе попытки мятежа выглядит явным лукавством. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
Он напомнил, что еще несколько лет назад различные американские фонды и организации осуществляли свою деятельность на территории России, при этом, тренировали представителей оппозиции.
Напомним, некоторое время назад представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что американские власти внимательно следят за развитием ситуации в РФ в связи с попыткой военного мятежа. Однако тогда он отмечал, что США считают произошедшее внутренним делом государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины.
Он напомнил, что еще несколько лет назад различные американские фонды и организации осуществляли свою деятельность на территории России, при этом, тренировали представителей оппозиции.
«Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение звучит несколько искусственно. Потом, зная о том, как до недавнего времени, несколько лет назад, работали здесь, в нашей стране, американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались и как они всячески обхаживали и тренировали оппозицию – это явное лукавство», - уверен Лавров.
Напомним, некоторое время назад представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что американские власти внимательно следят за развитием ситуации в РФ в связи с попыткой военного мятежа. Однако тогда он отмечал, что США считают произошедшее внутренним делом государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины.
Татьяна Лаврова