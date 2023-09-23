Лавров назвал попытки «украинизировать» международные дискуссии эгоизмом

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.
Ранее Лавров заявил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ.
Напомним, ранее глава МИД РФ сообщил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Он подчеркнул, что сегодня создается впечатление, что «представители Запада боятся профессиональных дискуссий, которые разоблачают их демагогию».
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Екатерина Коршунова