Лавров назвал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» передрягой

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Глава МИД РФ Лавров заявил, что попытку мятежа в России трудно назвать громче, чем передрягой
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер» и назвал ее не более, чем передрягой. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Москве.
Он отметил, что Россия всегда выходит из любых ситуаций и становится более сильной и крепкой. Глава ведомства подчеркнул, что и в этот раз, Россия выйдет из передряги и окрепнет, такой процесс уже начался.
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Он отметил, что Россия всегда выходит из любых ситуаций и становится более сильной и крепкой. Глава ведомства подчеркнул, что и в этот раз, Россия выйдет из передряги и окрепнет, такой процесс уже начался.
«Россия всегда выходила из любых передряг - а это громче, чем передрягой, трудно назвать, более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», - заверил Лавров.Дипломат добавил, что Россия не должна никому ничего объяснять по факту произошедшего и говорить об оценках влияния на государственные процессы.
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Анастасия Крестьянова