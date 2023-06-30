Лавров назвал «шизофреническими» разговоры о мирных переговорах по Украине

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Сергей Лавров считает разговоры о мирных переговорах по Украине «шизофреническими»
Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность мирных договоренностей по вопросам украинского кризиса. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции.
По его словам, в настоящий момент все подобные разговоры выглядят «шизофреническими». Это связано с тем, что западные государства называют главной целью победу над РФ в противостоянии.
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По его словам, в настоящий момент все подобные разговоры выглядят «шизофреническими». Это связано с тем, что западные государства называют главной целью победу над РФ в противостоянии.
«Они пытаются временно заморозить конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане... Демагогия никогда в дипломатии не мешала, но дипломаты на то и существуют, чтобы отличать какие-то искусственные заходы от реальности», - подытожил Лавров.
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Татьяна Лаврова