Лавров назвал следующую военную жертву Запада

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Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада против России, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на встрече глав МИД ОБСЕ.
«Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат «5+2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Министр иностранных дел также отметил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в гибридной войне, которую западные страны ведут против России.
В российском МИД пригрозили ответными мерами на подобный шаг Кишинёва.
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