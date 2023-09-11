Лавров: неоколониализм Запада вызывает большее отторжение у мирового большинства

Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри сообщил, что в Европейской комиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, которые въезжают на территорию Евросоюза, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. Об этом Ферри заявил во время брифинга в Брюсселе.