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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства. Об этом говорится в авторской статье для «Российской газеты».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники.
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Екатерина Коршунова