Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом «формулу мира» Зеленского

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров обосновал своему турецкому коллеге Хакану Фидану, почему Россия не приемлет «формулу мира», которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал по итогам встречи с главой турецкого МИД, которая состоялась в Москве.
Лавров уточнил, что на встрече с Фиданом обсуждалась ситуация на Украине, а также все вопросы, касаемо этой темы. Затронули и «формулу мира» Зеленского, которая, по словам главы российского МИД, является заведомо провальной.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может представлять Россию на саммите лидеров G20, который пройдёт в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом после телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди сообщила канцелярия индийского премьера.
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«Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы», - сказал Лавров.
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Элина Позднякова