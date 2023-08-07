Лавров обсудил украинский кризис с китайским коллегой

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И, соответствующая информация размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что главы ведомств обсудили украинский конфликт и ряд других актуальных региональных тем.
На сайте МИД говорится, что Лавров обсудил с китайским коллегой внешнеполитическую координацию Москвы и Пекина, а также, ее поддержание в будущем. Главы ведомств отметили непринятие западной политики, которая направлена на конфронтацию с Россией и Китаем. Также, обговаривались нелегитимные методы сдерживания российско-китайских отношений путем введения санкций и иных мер.
Ранее, в МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ.
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На сайте МИД говорится, что Лавров обсудил с китайским коллегой внешнеполитическую координацию Москвы и Пекина, а также, ее поддержание в будущем. Главы ведомств отметили непринятие западной политики, которая направлена на конфронтацию с Россией и Китаем. Также, обговаривались нелегитимные методы сдерживания российско-китайских отношений путем введения санкций и иных мер.
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Анастасия Крестьянова