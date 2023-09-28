Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в разрушении территориальной целостности Украины из-за несоблюдения минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров напомнил, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сделали шокирующие заявления, согласно которым минские соглашения были «попыткой дать время Украине».
Он объяснил, что договоренности как раз обеспечивали территориальную целостность Украины путем предоставления особого статуса Донбассу.
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«Это было сделано с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации. Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена», — уверен Лавров.
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Элина Позднякова