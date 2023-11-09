Лавров обвинил Запад в стремлении отвернуть Армению от России

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что они хотят поддерживать отношения с Арменией против России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Лаврова, именно с этой целью западные страны всяческим образом «обхаживают» Армению.
При этом российский министр отметил, что российская сторона не решает, с кем должна сотрудничать Армения, поскольку только ей позволено выбирать своих внешнеполитических партнёров.
Ранее Лавров выражал надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержит своё слово и оставит без изменений нынешний политический курс государства.
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При этом российский министр отметил, что российская сторона не решает, с кем должна сотрудничать Армения, поскольку только ей позволено выбирать своих внешнеполитических партнёров.
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Анастасия Чинкова