Лавров оценил предложение мира на Украине в обмен на территории

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Министр иностранных дел России назвал базарными предложения о заключении мира на Украине в обмен на территории
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал предложения о заключении мира на Украине в обмен на территории «базарными».
Сергей Лавров подчеркнул, что сегодня на русский язык, который является одним из официальных языков ООН, сегодня напают не только на Украине, но и в Прибалтике, а также европейских странах.
Предложение о заключении мирного договора между двумя странами путем уступки Киевом части своих территорий ранее высказал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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«Понимаете, это подход как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык», — сказал министр в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».
Предложение о заключении мирного договора между двумя странами путем уступки Киевом части своих территорий ранее высказал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Артем Путинцев