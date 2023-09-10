Лавров опроверг заявления о «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения официальных представителей Армении о том, что Россия якобы «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану, не соответствуют действительности.
Он отметил, что по заявлению главы парламента Армении, Россия отдала Карабах Баку ещё в ноябре 2020 года, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали трёхсторонние договорённости.
Лавров заявил, что в этой декларации не был точно обозначен статус Нагорного Карабаха, то есть предполагаются дальнейшие переговоры.
При этом, министр напомнил, что позднее в Праге президент Азербайджана и премьер Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года. Таким образом, по словам Лаврова, Армения, по сути, приняла документ, «в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана».
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Лавров заявил, что в этой декларации не был точно обозначен статус Нагорного Карабаха, то есть предполагаются дальнейшие переговоры.
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Анастасия Чинкова