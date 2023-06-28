Лавров отметил, что никто не хочет ядерной войны

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Лавров: никто не хочет ядерной войны, но США в этом вопросе «полагаются на авось»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» заявил, что никто не хочет ядерной войны, однако говорить об этом в отсутствие стратегической стабильности, означает «полагаться на авось». Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров отметил, что для снижения рисков ядерной войны существовала международная система обеспечения стратегической стабильности, которую разрушили США.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что ядерные державы увеличивают количество оперативных ядерных вооружений.
Лавров отметил, что для снижения рисков ядерной войны существовала международная система обеспечения стратегической стабильности, которую разрушили США.
«Поэтому полагаться на авось — я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция», — сказал министр.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что ядерные державы увеличивают количество оперативных ядерных вооружений.
Екатерина Коршунова