Лавров ответил на заявление Саудовской Аравии о ядерном оружии

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия реагирует на заявление Саудовской Аравии о потенциальном наличии ядерного оружия у Ирана как к констатации факта. Об этом передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что услышал заявление, в котором говорится, что если Иран приобретет ядерное оружие, то Саудовская Аравия также будет вынуждена рассмотреть этот вопрос. Лавров подчеркнул, что в мире нет желания видеть новые ядерные державы.
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Артем Кузьмин