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Лавров: Передача ВСУ истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада

13 июля 2023, 00:51

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Факт передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ленте.ру» 13 июля.
«Лишь один пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. <...> В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — категорически подчеркнул российский министр.

По словам Сергея Лаврова, РФ уже проинформировала об этом такие ведущие ядерные державы, как США, Великобританию и Францию. Он подчеркнул, что «в данной ситуации никакие заверения не помогут» западным странам.


Также глава российского МИДа напомнил, что все возможные сценарии применения Россией ядерного оружия (в том числе и в ​конфликте на территории Украины) четко прописаны в действующей Военной доктрине РФ.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, представители Украины подписали меморандум о подготовке своих военных летчиков к полетам на западных истребителях. В ней согласились участвовать Дания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Канада. Cогласно источникам американского телеканала CNN, Румыния может начать обучение пилотов уже в августе.

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#Сергей Лавров
#F-16
#ядерная угроза
#Украина
#Россия
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Рогов: ФСБ задержала украинских диверсантов при попытке подрыва ЗАЭС
13 июля 2023, 00:37

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали нескольких украинских диверсантов, которые пытались произвести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Также Рогов отметил, что подготовкой диверсантов занимались британские инструкторы на территории Германии. К своему посту он прикрепил видео с допросом одного из задержанных ФСБ, который рассказал как о своей подготовке, так и о целях диверсантов.



На днях президент Украины Зеленский заявил, ссылаясь на данные разведки, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредом, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к западным кураторам киевского режима с призывом не позволить ему организовать катастрофу на атомной станции. Он также добавил, что в абсурдности заявлений Зеленского могли убедиться специалисты МАГАТЭ, инспектирующие ЗАЭС.

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#Владимир Рогов
#ФСБ
#ЗАЭС
#диверсанты
#Украина
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МИД РФ: НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны
12 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО свидетельствует о том, что альянс окончательно вернулся к временам и схемам холодной войны, заявило 12 июля Министерство иностранных дел России
По мнению министерства, Североатлантический альянс не в силах адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности, последовательно понижая порог применения силы и укрепляя ядерный компонент в военном планировании.

«Организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии. <...> Безопасность может быть только неделимой, и ее не укрепить, игнорируя безопасность других. Как бы далеко ни простирались геополитические планы Вашингтона и Брюсселя, мир не станет "глобусом НАТО"», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва внимательно проанализирует итоги Вильнюсского саммита и примет соответствующие меры «с учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России», подчеркнули в МИД РФ.

Ранее издание The New York Times сообщало, что члены НАТО не могут договориться о дальнейших действиях в отношении Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают за полный разрыв контактов с Москвой. А вот Франция, Германия и Турция видят необходимость в поддержании диалога.

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#Россия
#НАТО
#холодная война
#МИД РФ
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Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта
12 июля 2023, 22:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не станет полноправным членом НАТО в ближайшее время, это не произойдет до разрешения конфликта с Россией.
«Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война», - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

Однако, по его словам, президент Украины понимает, что независимо от членства Украины в НАТО у членов альянса есть обязательства перед Киевом.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну альянса и США с Россией.

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#Джо Байден
#Белый дом
#НАТО
#Украина
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В Минобороны Венгрии заявили, что Украина не готова к вступлению в НАТО
12 июля 2023, 22:18

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что на сегодняшний день Украина не готова к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО.

«Украина в этот раз не получила приглашения в НАТО, потому что ни ситуация, ни Украина не готовы к тому, чтобы (Киев - ред.) стал членом НАТО», - заявил Салаи-Бобровницки в своём видеообращении.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну альянса и США с Россией.

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Захарова: Зеленский понимает, что в НАТО не признают нынешние границы Украины

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#Венгрия
#Украина
#НАТО
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Захарова: Зеленский понимает, что в НАТО не признают нынешние границы Украины
12 июля 2023, 21:44

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже оставшиеся границы Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Варшаве подтвердили: есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает, что, не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сказала дипломат в эфире телеканала Россия 1.

Она уточнила, что речь идёт о нынешних границах Украины. 

Ранее Зеленский заявил, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе хорошо, но могли бы быть идеальными, если бы Украину приняли в НАТО.

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#МИД
#НАТО
#Украина
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Зеленский не будет менять территории Украины на членство в НАТО
12 июля 2023, 21:33

Фото: iStock/sandsun

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий своей страны на членство в НАТО или на заморозку конфликта.
«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции после саммита в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что эту позицию знают все партнеры Украины.

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#Украина
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На яхте, которая возможно связана со взрывом на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки
12 июля 2023, 21:29

Фото: iStock/Dragon Claws

На яхте, которая может быть причастна к взрыву на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки. Об этом сообщается в письме европейских дипломатов для СБ ООН.
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества. 

В настоящее время невозможно установить точную причину подрыва газопровода, а также личности тех, кто его совершил. Кроме того, сложности возникают с определением следования яхты и с тем, причастно ли хоть одно государство к этому инциденту. 

Ранее агентство Bloomberg писало, что диверсанты, вероятнее всего, имели доступ к подводному аппарату, на котором и скрылись с места событий. 

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#Северныйпоток
#взрыв
#политика
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Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО
12 июля 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в беседе с «Известиями», что страны НАТО обвели Зеленского вокруг пальца.
«В результате получилось то, что и ожидалось, что и предсказывали российские эксперты. Как и предполагалось, Украину не приняли в членство, были розданы десятки обещаний, обозначены цели. Всё, как представляется, ушло в русофобский гудок. Это не означает, что не будет помощи Украине военной, как она сейчас происходит, так и будет продолжаться. Впервые натовцы обозначили, что вокруг России надо создавать рубежи обороны, якобы Россия угрожает Западу. Никто, как и прежде, не захотел признавать существующих реалий», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе прошёл хорошо, но мог бы пройти идеально, если бы Украину приняли в альянс. 

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#НАТО
#Украина
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Генсек ООН Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке
12 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/Andrey Iudin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором говорится о продлении зерновой сделки. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
«Секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы», — объяснил Дюжаррик.

Он уточнил, что Гутерреш предложил Путину убрать препятствия для операций Россельхозбанка, после чего можно продолжить вывоз украинского зерна.

Дюжаррик отметил что Москва уже получила письмо и сейчас изучает его. При это он подчеркнул, что Гутерреш готов контактировать с правительством России.

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