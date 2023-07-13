Лавров: Передача ВСУ истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Факт передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ленте.ру» 13 июля.
«Лишь один пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. <...> В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — категорически подчеркнул российский министр.По словам Сергея Лаврова, РФ уже проинформировала об этом такие ведущие ядерные державы, как США, Великобританию и Францию. Он подчеркнул, что «в данной ситуации никакие заверения не помогут» западным странам.
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, представители Украины подписали меморандум о подготовке своих военных летчиков к полетам на западных истребителях. В ней согласились участвовать Дания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Канада. Cогласно источникам американского телеканала CNN, Румыния может начать обучение пилотов уже в августе.
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