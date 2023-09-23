Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН от девочки из Луганска

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства детей в Донбассе киевскими нацистами. Об этом сообщили в МИД РФ.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. В рамках визита, глава российского МИД проведет ряд встреч и примет участие в заседании Совбеза ООН, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
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Екатерина Коршунова