Лавров: переговоры БРИКС прошли интенсивно, саммит станет успехом дипломатии ЮАР

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно. Об этом Лавров сообщил на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.
Лавров подчеркнул, что мероприятие станет очередным успехом дипломатии ЮАР. Министр иностранных дел РФ отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами РФ и ЮАР, но и на других уровнях.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы. Отмечается, что министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации.
Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.
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Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы. Отмечается, что министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации.
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Екатерина Коршунова