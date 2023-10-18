Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает стремление КНДР отстаивать независимость. Об этом Лавров сообщил на официальном приеме от имени правительства КНДР.
Министр отметил, что КНДР одно из немногих государств, которые открыто заявляют о своей солидарности с РФ.
Напомним, недавно лидер КНДР посетил Россию впервые за четыре года. Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой.
Также лидер КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу провели обмен мнениями относительно укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности. Они поделились конструктивными взглядами на вопросы, связанные с дальнейшим укреплением тактического и стратегического сотрудничества
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Напомним, недавно лидер КНДР посетил Россию впервые за четыре года. Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой.
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Екатерина Коршунова