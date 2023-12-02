Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова об ОБСЕ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил на место журналистку немецкого издания Deutsche Welle*, исказившую его слова об ОБСЕ.
«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», — сказал Лавров журналистке Deutsche Welle*.
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