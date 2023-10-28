Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа

Фото: сайт Кремля
Уничтожение сектора Газа и изгнание из него жителей создаст катастрофу, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусскому агентству БелТА.
Он отметил, что в речи политических деятелей Израиля и других стран иногда промелькивают призывы к изгнанию двух миллионов жителей Газы. По словам Лаврова, если это произойдёт, начнётся катастрофа «на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия».
Глава российского МИД призвал остановиться и начать реализацию гуманитарных программ по спасению населения, которое осталось без воды, пропитания и электричества.
Также Лавров подчеркнул, что Россия продолжает проводить переговоры с представителями израильского правительства. Страна настаивает на поиске мирных решений для урегулирования конфликта.
Читайте также:
Наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось
Израиль отверг резолюцию ООН о немедленном прекращении огня
Эр-Рияд предупредил США о «катастрофических последствиях» вторжения Израиля в Газу
Глава российского МИД призвал остановиться и начать реализацию гуманитарных программ по спасению населения, которое осталось без воды, пропитания и электричества.
Читайте также:
Наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось
Израиль отверг резолюцию ООН о немедленном прекращении огня
Эр-Рияд предупредил США о «катастрофических последствиях» вторжения Израиля в Газу
Анастасия Чинкова