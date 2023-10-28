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Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа

Лавров: уничтожение Газы создаст катастрофу на десятилетия или даже столетия
28 октября 2023, 11:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Уничтожение сектора Газа и изгнание из него жителей создаст катастрофу, которая может затянуться на долгие годы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусскому агентству БелТА.
Он отметил, что в речи политических деятелей Израиля и других стран иногда промелькивают призывы к изгнанию двух миллионов жителей Газы. По словам Лаврова, если это произойдёт, начнётся катастрофа «на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия».

Глава российского МИД призвал остановиться и начать реализацию гуманитарных программ по спасению населения, которое осталось без воды, пропитания и электричества.


Также Лавров подчеркнул, что Россия продолжает проводить переговоры с представителями израильского правительства. Страна настаивает на поиске мирных решений для урегулирования конфликта.

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#сергей лавров
#мид рф
#сектор газа
#израиль
#население
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Наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось
ХАМАС сообщило о провале израильского наступления на сектор Газа
28 октября 2023, 10:51

Фото: iStock/e-crow

Попытка Израиля произвести наземное наступление на сектор Газа провалилась. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака.
Он отметил, что Израиль пытался произвести вторжение сразу на трёх направлениях. Однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.

По словам Барака, израильская армия понесла большие потери. Эвакуация раненных и погибших на фронте израильтян производилась с помощью вертолетов.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. После этого на территории анклава произошла серия взрывов. Отмечалось, что они были самыми сильными с момента начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. 

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#эвакуация
#операции
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AP: США и КНР готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
28 октября 2023, 10:38

Фото: istockphoto/ffikretow

Представители администрации США и глава МИД Китая Ван И подтвердили обоюдную готовность проработать детали встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Она может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.
Как сообщил журналистам агентства The Associated Press чиновник администрации Белого дома, стороны подтвердили готовность к совместной работе по организации встречи лидеров двух стран. По его словам, встреча Байдена и Ван И продолжалась около часа. Также высокопоставленный китайский дипломат долгое время общался с советником американского президента Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Во время контактов обсуждались многие региональные и международные вопросы, в том числе ситуация вокруг украинского конфликта. По словам чиновника, госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с действиями КНР в тихоокеанском регионе. Что касается предстоящей встречи Байдена и Си Цзиньпина, то окончательный ответ должны озвучить в Пекине.

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#дипломат
#сша
#китай
#саммит
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Сийярто: Венгрия заблокирует 12-й пакет санкций, если он затронет энергетику
28 октября 2023, 10:01

Фото: istockphoto/Leestat

Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций, если в него будут входить ограничения, касающиеся вопросов энергетики. Об этом заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.
В беседе с РИА Новости руководитель МИД Венгрии подчеркнул, что страна точно не согласится на принятие очередного пакета санкций, если в нем будет что-то, затрагивающее венгерские национальные интересы. К этой сфере Сийярто отнес вопросы энергетики, нефти, газа, атомной энергии, а также любых других аспектов, которые могут причинить вред государственной экономике.

Глава венгерского МИД также заметил, что его страна вообще не считает, что санкционную политику Евросоюза в отношении России следует продолжать. Если санкции не работают и приносят больший вред тем, кто их вводит, чем тем, против кого они направлены, то какой в них может быть смысл, задается вопросом Сийярто. Он также подчеркнул, что его страна блокировала введение санкций против тех людей, которые своими действиями принесли пользу Венгрии, назвав в их числе вице-премьера Дениса Мантурова и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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#вред
#мид
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#рф
#венгрия
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Функционер НАТО Кокс заявила о неготовности Украины присоединиться к альянсу
28 октября 2023, 09:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Глава директората ядерной политики Джессика Кокс отметила усилия по формированию механизмов, способных посодействовать вступлению Украины в НАТО. Однако она считает, что время для этого еще не настало.
Функционер Североатлантического альянса отметила полезность действий Совета Украина-НАТО, созданного на саммите организации в Вильнюсе. Однако она подчеркнула, что, несмотря на сближение, НАТО и Киев все еще не находятся в той точке, когда Украина смогла бы присоединиться к альянсу.

Бывший чиновник американских администраций во главе с Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, занимавшийся в том числе вопросами взаимодействия с НАТО, Роберт Белл также выразил уверенность, что в 2024 году на саммите в Вашингтоне также не будет принято решение о вступлении Украины в ряды членов блока. Он полагает, что там будут приняты те же формулировки, что и в Вильнюсе: о сближении, но без решительных шагов.

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#украина
#нато
#киев
#саммит
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Израиль сообщил о 150 ночных ударах по подземным целям в секторе Газа
28 октября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/Naeblys

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что за истекшую ночь были нанесены 150 ударов по северным районам сектора Газа. Целями являлись подземные укрытия боевиков на территории анклава.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ. Уточняется, что удары наносились силами истребительной авиации. В ходе атаки были поражены туннели где укрываются террористы, и дополнительные подземные коммуникации. Во время атаки были уничтожены несколько сторонников радикального палестинского движения ХАМАС, говорится в публикации.

Ранее представители ЦАХАЛ также заявляли, что израильтяне сумели ликвидировать руководителя воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабу, который отвечал за противовоздушную оборону и атаки беспилотников.

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#террористы
#сектор газа
#израиль
#хамас
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Newsseek: В Верховной раде назвали нового премьера Словакии Фицо мини-Орбаном
28 октября 2023, 08:11

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Позиция нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо стала очередной неприятностью для киевских властей. Например, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко назвал словацкого главу Кабмина «мини-версией» премьера Венгрии Виктора Орбана.
В четверг, 26 октября, Фицо заявил, что Словакия не планирует оказывать военную помощь Киеву. Он также добавил, что страна не поддержит антироссийские санкции, если увидит в этом вред для Братиславы, «как это было раньше», напоминает издание Newsweek. Мережко отметил, что такое развитие событий стало весьма неприятным для Украины, так как Киев по сути столкнулся с «мини-Орбаном».

Фицо также добавил, что Словакия продолжит оказывать гуманитарную и гражданскую помощь Украине, но военных поставок больше не будет. В публикации отмечается, что своим отказом поставлять вооружения киевскому режиму Венгрия и Словакия нанесли украинскому президенту Зеленскому двойной удар.

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#санкции
#помощь
#венгрия
#словакия
#вооружения
#киев
#удар
#украина
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Израиль отверг резолюцию ООН о немедленном прекращении огня
28 октября 2023, 07:51

Фото: istockphoto/Racide

Последние надежды на то, что Совету безопасности или Генеральной ассамблее (ГА) ООН удастся найти общее решение по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, рухнули. Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.
В пятницу, 27 октября, Генеральная ассамблея организации большинством голосов приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие этого документа проголосовали 120 государств, 14 были против, 45 воздержались, передает РИА Новости.

Однако глава министерства иностранных дел Израиля Итан Коэн написал в своем телеграм-канале, что еврейское государство решительно отвергает призыв Генеральной ассамблеи к прекращению огня, назвав его «отвратительным». Он подчеркнул, что его страна намерена уничтожить ХАМАС, так же, как раньше мир решил проблему нацистов и ИГИЛ*.

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#израиль
#призыв
#государство
#мир
#оон
#хамас
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Байден: Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев
28 октября 2023, 07:11

Фото: официальный сайт Кремля

Удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, заявил президент страны Джо Байден.
«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — cказал глава американского государства,, добавив, что США будут и дальше предпринимать все необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по приказу действующего президента США Джо Байдена, американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии с помощью истребителей. Целью военных США стали склады с оружием и боеприпасами, которые использовали иранские группировки. Остин подчеркнул, что политика Вашингтона остается прежней, и военные действия не связаны с ближневосточным конфликтом. 

С 17 по 27 октября было нанесено не менее 20 ударов по американским базам и военным в Ираке и Сирии, сообщил Пентагон. Вашингтон в ответ атаковал цели в Сирии, как утверждается, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). 

Статистику по ударам в Ираке и Сирии по американским базам и военным привел на брифинге пресс-секретарь минобороны США, бригадный генерал военно-воздушных сил Пэт Райдер. В результате двух из более 20 атак пострадал 21 американский военный: на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке и базе Эт-Танф в Сирии.

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#сирия
#сша
#джозеф байден
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MTV: Жители Финляндии посмеялись над забором на границе с Россией
28 октября 2023, 06:31

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Граждане Финляндии раскритиковали проект забора на границе с Россией и посмеялись над ним, посчитав несерьёзным. Об этом написало издание MTV Uutiset.
«Результат строительства первых трёх километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», — отметили журналисты издания.

После возмущений финнов проект строительства пересмотрели. Как заявил руководитель проекта по строительству ограждения Исмо Курки, в дальнейшем забор станет более плотным, добавятся крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует начать строить забор на границе с Россией зимой 2024 года. На эти цели власти страны выделили 139 млн евро, этой суммы должно хватить на строительство примерно 70 км барьерного ограждения.

Из них 52 км будут возведены в Юго-Восточной Финляндии. Там находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров построят в Северной Карелии, а ещё пять — в Кайнуу и Лапландии.

Пилотный участок заграждения уже построен в районе города Иматра. Кроме того, сейчас в районе города Салла на севере Финляндии проходят испытания новые пути пересечения водно-болотной местности.

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#граница
#россия
#финляндия
#строительство
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