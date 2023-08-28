Лавров представит Россию на предстоящем саммите G-20 в Нью-Дели

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может представлять Россию на саммите лидеров G20, который пройдёт в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом после телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди сообщила канцелярия индийского премьера.
Кроме того, в рамках телефонного разговора лидеры России и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, поделились мнениями о мировых проблемах, оказывающих влияние на их страны, рассмотрели итоги недавно прошедшего саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
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Анастасия Чинкова