Лавров предупредил Запад о последствиях «формулы Зеленского»

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны могли бы попросить Владимира Зеленского предъявить, как Киев видит положение русских в своей стране. Об этом он сообщил изданию «Международная жизнь».
Глава ведомства подчеркнул, что западным странам необходимо узнать, каким киевские власти видят положение русских и других национальностей на Украине.
Лавров указал на усилия Запада «подсветить» украинского лидера на международной арене. Он также добавил, что публичное оглашение реального положения дел позволит понять происходящее другим странам, при определении своих позиций относительно украинского конфликта.
Министр отметил, что в ходе саммита Россия - Африка, Москва убедилась в заинтересованности ряда стран понять, какие перспективы существуют для решения конфликта на Украине.
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Лавров указал на усилия Запада «подсветить» украинского лидера на международной арене. Он также добавил, что публичное оглашение реального положения дел позволит понять происходящее другим странам, при определении своих позиций относительно украинского конфликта.
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Анастасия Крестьянова