Лавров прибыл на саммит G20 в Дели

Фото: телеграм-канал Марии Захаровой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Дели на саммит «Большой двадцатки».
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр уже встретился с индийским премьером Нарендра Моди.
Встреча «Большой двадцатки» пройдёт с 9 по 10 сентября в Дели. На саммите собрались лидеры почти всех стран, кроме Росси и Китая. Вместо Си Цзиньпина саммит посетит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россию представляет Сергей Лавров.
Как ранее сообщал Bloomberg, европейские лидеры хотят усилить сотрудничество со странами Глобального юга, воспользовавшись отсутствием Путина и Си Цзиньпина.
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Встреча «Большой двадцатки» пройдёт с 9 по 10 сентября в Дели. На саммите собрались лидеры почти всех стран, кроме Росси и Китая. Вместо Си Цзиньпина саммит посетит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россию представляет Сергей Лавров.
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Екатерина Клепко