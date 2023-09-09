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Лавров прибыл на саммит G20 в Дели

09 сентября 2023, 09:03
Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Дели на саммит «Большой двадцатки».
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр уже встретился с индийским премьером Нарендра Моди.

Встреча «Большой двадцатки» пройдёт с 9 по 10 сентября в Дели. На саммите собрались лидеры почти всех стран, кроме Росси и Китая. Вместо Си Цзиньпина саммит посетит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россию представляет Сергей Лавров.


Как ранее сообщал Bloomberg, европейские лидеры хотят усилить сотрудничество со странами Глобального юга, воспользовавшись отсутствием Путина и Си Цзиньпина.

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В Подмосковье идет второй день выборов губернатора региона
09 сентября 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Московской области начался второй день выборов губернатора и дополнительных выборов депутата областной думы по одномандатному округу в Пушкино. Кроме того, в 10 округах выбирают депутатов местных Советов.
Накануне в регионе открылись 3 928 избирательных участков. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрировавшихся кандидата: Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв. Выборы в местные Советы депутатов проходят в Богородском, Можайске, Павловском-Посаде, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Талдоме и Черноголовке. Также в Лобне проводятся дополнительные выборы, где разыгрывается один депутатский мандат в местный Совет. А жители территорий, входящих в Пушкинский избирательный округ, голосуют за своего кандидата в Московскую областную думу.

По итогам первого дня голосования, на 20:00 8 сентября, явка избирателей составила 22,43%, а именно 1 253 152 избирателя. С помощью дистанционного электронного голосования за первый день выборов в Подмосковье проголосовали 317 188 избирателей.

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#подмосковье
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#пост
#жители
#явка
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Die Welt: Жалобы Зеленского на уклонистов — сигнал бедствия
09 сентября 2023, 08:03

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Жалобы украинского президента на возрастающее количество уклонистов являются достаточно тревожным сигналом. Об этом заявил военный эксперт, полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.
В интервью немецкому изданию Die Welt специалист отметил, что ситуация с растущим числом украинцев, уклоняющихся от военного призыва, стала достоянием общественности только сейчас, но эксперты знали о ней давно. Конечно, то, что Зеленский заговорил об этом публично, является тревожным знаком. Практически это означает сигнал бедствия, который он подает своим западным покровителям.

Рихтер также добавил, что за закрытыми дверями украинский президент и ранее давал понять, что выдача сотен тысяч украинцев, сбежавших на Запад от военного призыва, помогла бы отчасти компенсировать «кадровый дефицит» в ВСУ. Такая своеобразная демографическая проблема, с которой столкнулся Киев, говорит о том, что бесконечное затягивание военного конфликта вряд ли целесообразно, прежде всего, для самой Украины. Заключил военный эксперт.

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#киев
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В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в «новых волнишках» мобилизации
Депутат Картаполов заявил, что необходимости в «новых волнишках» мобилизации нет
09 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В России не возникает необходимости в проведении новой мобилизации. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Лентой.ру».
«Совершенно точно нет необходимости в каких-либо новых волнах мобилизации», — подчеркнул Картаполов.

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#военные
#всу
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Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34
Для проверки стекла кабин Су-34 создан и испытан военными комплекс с нейросетью
09 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/Tomas Ragina

С целью проверки стекол кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 разработал передовой лазерный комплекс, который включает в себя нейросеть. Этот комплекс уже успешно прошел испытания вооруженных сил, как сообщили журналистам представители Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
По словам представителя академии, новый комплекс позволяет точно обнаруживать дефекты в стеклах кабин фронтовых бомбардировщиков и оценивать степень их опасности. Создан экспериментальный образец этой системы, который успешно прошел военные испытания на одном из военных аэродромов при оценке состояния стекол кабин самолетов оперативной тактической авиации.

Офицер также уточнил, что для проверки одной кабины Су-34 с использованием этой новой системы требуется всего лишь 3-5 минут, что включает в себя время для создания избыточного давления в кабине самолета.

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#проверки
#движение
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#комплекс
#всу
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Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина
Маск: конфликт на Украине выявил недостаточность военного производства в США
09 сентября 2023, 06:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Согласно мнению американского миллиардера Илона Маска, которое он озвучил на странице в Twitter, конфликт на Украине явно продемонстрировал медленный темп производства вооружений в Соединенных Штатах, что представляет собой главную уязвимость американской военной мощи.
Маск отреагировал на сообщение оборонной компании Anduril Industries, которая призвала к преобразованию военного потенциала США и их союзников путем создания новой группы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с целью «перезагрузки арсенала демократии».

Илон Маск подчеркнул, что создание новых боевых прототипов не представляет собой большой проблемы, но наладить эффективное производство оружия — задача более сложная.

«Конкретный результат вооруженного конфликта во многом зависит от численности боевых единиц, умноженной на соотношение потерь. В данном контексте важно понимать, что главной уязвимостью американской военной машины являются медленные темпы производства, как мы видим на Украине», - отметил Воробьев.
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Счетная палата США заявила о неподъемности для бюджета НАСА сверхтяжелой ракеты
Счетная палата США: сверхтяжелая ракета SLS неподъемна для бюджета НАСА
09 сентября 2023, 00:32

Фото: iStock/Alexyz3d

По информации, представленной в отчете Счетной палаты США, сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) стоит слишком много для текущего бюджета НАСА. Это означает, что в текущей финансовой обстановке программа SLS не может считаться устойчивой. Согласно отчету, высокопоставленные сотрудники НАСА подтвердили, что при текущем уровне финансирования программа SLS стоит дорого.
Счетная палата США также указала на то, что НАСА не обновляла свою пятилетнюю оценку расходов на программу SLS, что усложнило отслеживание бюджетных перерасходов. Задержки в реализации лунного проекта Artemis, для которого необходимы запуски SLS, также усугубляют проблему оценки расходов.

Согласно данным Счетной палаты, пилотируемый облет Луны в рамках проекта Artemis вероятно не состоится раньше 2025 года, а высадка астронавтов на поверхность Луны, скорее всего, будет отложена как минимум до 2026 года.

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#мкс
#задержки
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#режим
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В Нью-Дели открывается саммит G20
В столице Индии городе Нью-Дели стартует саммит «Большой двадцатки»
09 сентября 2023, 00:25

Фото: istockphoto.com/AlexLMX

В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга, передает РИА Новости. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.
Председательство Нью-Дели в G20 стремится к налаживанию диалога и преодолению разногласий, а также к созданию условий для сотрудничества, которое способствует укреплению мира и обеспечению глобальной стабильности, заявил премьер-министр Индии Нарендры Моди.

По его словам, приоритетом является обеспечение того, чтобы каждая страна имела возможность высказать свою точку зрения и внести свой вклад в решение глобальных проблем. В этом контексте также рассматривается вопрос о включении Африканского союза в постоянные члены G20, что отразит более широкий географический спектр участников и укрепит диалог между различными регионами мира.

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Путин заявил о намерении нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове
Президент Путин: будем наращивать темпы развития ядерного центра в Сарове
08 сентября 2023, 23:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении увеличить темпы развития ядерного центра в городе Саров. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
Путин выразил благодарность специалистам центра за их вклад в развитие науки, укрепление обороны страны и поддержание ядерного потенциала государства, а также за их влияние на развитие различных отраслей экономики. Президент добавил, что намерен увеличивать темпы развития этого важного объекта.

Он подчеркнул, что такие усилия необходимы для обеспечения технологического суверенитета России.

8 сентября Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Саров.

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#развитие
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Явка на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%
08 сентября 2023, 23:01

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участках по голосованию на выборах в Подмосковье к 20 часам превысила 22%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме региона.
«В Московской область по состоянию на 20 часов явка на участках составила 22,43%. Проголосовали 1 253 152 избирателей. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 317 188 человек», – рассказали в комиссии. 
В регионе с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
 
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Голосование проходит каждый день с 8:00 до 20:00. 
 
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