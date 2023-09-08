Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в индийский Нью-Дели для участие в саммите G20, сообщает «РИА Новости».
Вчера советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме заявили, что хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.
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Евгения Парфентьева