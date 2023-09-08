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Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20

08 сентября 2023, 13:19
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в индийский Нью-Дели для участие в саммите G20, сообщает «РИА Новости».

По информации СМИ, самолет Лаврова приземлился в аэропорту индийской столицы. Он будет возглавлять российскую делегацию на «большой двадцатки» по поручению российского лидера Владимира Путина.

Вчера советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме заявили, что хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.

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#сергей лавров
#g20
#индия
#саммит
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В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму
08 сентября 2023, 13:11

Фото: iStock/bizoo_n

В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму.
В конце августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что призывы властей Украины не признавать легитимность запланированных на 10 сентября выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, показывают их безразличное отношение к мнению местных жителей.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов.

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#выборы
#новые регионы
#киев
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Объяснена задержка сообщений для избирателей дистанционного голосования в Москве
Причиной задержки СМС для онлайн-голосования в Москве стали кибератаки
08 сентября 2023, 13:08

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко объяснил почему на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) задерживаются СМС.
Сообщения для авторизации на портале электронного голосования приходят с опозданием по причине кибератаки на серверы службы, доставляющей сообщения. Титаренко добавил, что ход голосования эта ситуация не изменит. Изначально предполагалось, что причиной стал большой наплыв голосующих. 

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать.» , — рассказал Титаренко ТАСС.
Напомним, что голосование по выбору мэра Москвы продляться 3 дня, до 10 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 до воскресенья.

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#компании
#смс
#ДЭГ
#москва
#выборы
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Киевские власти отвергли предложение папы Римского в посредничестве в конфликте
Подоляк назвал посредничество Ватикана по Украине невозможным из-за «пророссийскости» папы
08 сентября 2023, 12:57

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посредничество папы Римского Франциска по Украине невозможно, потому что он занимает «пророссийскую» позицию, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 канал».
На Всероссийской встрече католической молодежи папа Римский призвал россиян не забывать о своем наследии, чем вызвал максимально негативную реакцию у проукраинских последователей. 

«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость», - прокомментировал ситуацию Подоляк.

По мнению Подоляка, глава католической церкви не может играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, «если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

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#папа римский
#киев
#михаил подоляк
#украина
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Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
Боррель: Грузия выполнила 3 из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС
08 сентября 2023, 12:49

Фото: iStock/David_Bokuchava

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом Боррель заявил на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий. Сейчас глава дипломатии Евросоюза находится в Грузии с двухдневным визитом.

К главным задачам Боррель причислил деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, изменения в избирательной и судебной системах, а также соблюдение прав человека.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается в отставку и продолжит наносить визиты в страны Евросоюза. В настоящий момент за отставку Зурабишвили проголосовали 84 депутата из 150. 

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#изменения
#президент
#страны
#ес
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МИД: G7 оказывает давление на Индию, чтобы отразить свою позицию по Украине
08 сентября 2023, 12:28

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ сообщили о том, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины.
Отмечается, что Индия на этом фоне старается придерживаться нейтралитета, исходя из сугубо экономического мандата G20.

Напомним, советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

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#индия
#страны
#ес
#зеленский
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Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией
Королевские ВВС Британии будут следить за Россией в Черноморском регионе
08 сентября 2023, 11:47

Фото: iStock/nevenmn

Офис премьер-министра страны Риши Сунака сообщил, что Великобритания для слежки за действиями РФ в Черном море направит в регион свои самолеты.
Напомним, истребителями Су-27 были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ три воздушные цели. По данным Минобороны, объекты, которые направлялись к российской границе, были идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Нарушения госграницы допущено не было. Российские Су-27 перехватили над Чёрным морем приближающиеся летательные аппараты.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем 2 патрульных самолета НАТО, которые направлялись в сторону границы РФ

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#самолет
#сша
#самолёты
#нарушения
#фрг
#минобороны
#рф
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«Переживет всех президентов»: Экс-разведчик Риттер высказался о Владимире Путине
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Путин переживет любого президента США
08 сентября 2023, 11:45

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин одержит победит на Украине и переживет любого президента Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер таким образом раскритиковал слова Энтони Блинкена про то, что Путин не переживет украинский конфликт. Экс-разведчик объяснил, что Владимир Путин уже пережил многих президентов Соединенных штатов, среди которых Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама и Дональд Трамп.

«Переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей «проблемы Путина», — заключил бывший военный.
 По словам Риттера, Америке не удалось свергнуть лидера России с помощью спровоцированного ими же конфликта на территории Украине. Столкновение на Украине, по его мнению, завершится только свержением киевского режима и ВСУ. 

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#конфликт
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#президент
#рф
#сша
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МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит китайских делегатов в ДНР
МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан
08 сентября 2023, 11:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД Украины ждет от Китая разъяснений в связи с визитом в ДНР группы блогеров и оперной певицы Ван-Фан из Китая. Об этом Николенко написал на своей странице в социальной сети.
Николенко отметил, что украинский МИД инициирует запрет въезда в страну для всех китайских «гастролеров». 

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что пообщался с блогерами из Китая. Он отметил, что среди гостей была оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в драмтеатре Мариуполя.

Напомним, ранее китайского обозревателя спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонга поразили ВС РФ своей сплоченностью и военной тактикой. Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке.

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#денис пушилин
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В Чехии предрекли развал Украины
Шандор: Конфликт на Украине обернется ее развалом
08 сентября 2023, 07:34

Фото: iStock/JARAMA

В завершении специальной военной операции Украина падет и развалится, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska.
«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», - прокомментировал ситуацию Шандор.

По его мнению, Россия выйдет победителем из этого конфликта и станет объединяющим звеном для стран Центральной и Восточной Европы.

Польский генерал также считает, что со временем все большее количество стран будет втягиваться в противостояние на Украине. 

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