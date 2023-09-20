Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в сессии Генассамблеи

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Прежде, о предстоящей встрече Зеленского и Лаврова сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что результат мероприятия, из-за присутствия на нем украинского лидера может стать «нулевым».
Читайте также:
Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Лавров на встрече с Ван И отметил слаженную работу России и Китая
Канцлер Германии Шольц рассказал, при каком условии возможны переговоры России и Украины
Анастасия Крестьянова