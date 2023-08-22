Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Фото: сайт Кремля
На саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге.
Глава РФ проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также Владимир Путин выступит с видеообращением к участникам традиционного Делового форума БРИКС, который традиционно проходит ещё перед началом саммита.
Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
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Глава РФ проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также Владимир Путин выступит с видеообращением к участникам традиционного Делового форума БРИКС, который традиционно проходит ещё перед началом саммита.
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Мария Фирсова