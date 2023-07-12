Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Известно, что визит главы российского дипломатического ведомства в Индонезию продлится до 14 июля.
Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров, в рамках поездки, встретится с главами внешнеполитических ведомств формата Россия - АСЕАН. Он также проведет переговоры с генсеком организации Као Кимхорном.
По информации ведомства, одной из целью переговоров станет обсуждение вопросов, связанных с укреплением позиции РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будет уделено внимание вопросам безопасности и сотрудничества.
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Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров, в рамках поездки, встретится с главами внешнеполитических ведомств формата Россия - АСЕАН. Он также проведет переговоры с генсеком организации Као Кимхорном.
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Анастасия Крестьянова