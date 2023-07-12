Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

В Ладожское озеро выпустили четырех детенышей краснокнижных нерп. Они находились в реабилитационном центре с апреля, когда были найдены в разных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все маленькие нерпы на момент обнаружения находились в крайне истощенном состоянии, а также у них было диагностировано обезвоживание и заражение паразитами, передает сетевое издание «Российская газета». Малышей поместили в специализированный Центр реабилитации морских млекопитающих в Репино. Там маленькие нерпы прошли курс лечения и окрепли. Посчитав, что животные готовы к самостоятельной жизни, сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и городского «Водоканала» выпустили их на волю, в Ладожское озеро.



Как рассказал основатель фонда Вячеслав Алексеев, на данный момент вес каждой нерпы составляет от 15 до 18 килограммов, и это оптимальный вес для жизни в дикой природе. Все нерпята получили имена в зависимости от места, где они были найдены. Так, маленькая самка Бурная была обнаружена в речке Бурная, нерпенка Кирика нашли неподалеку от домов жители деревни Кириково, самый ранний из найденных нерпенок Невский был обнаружен в районе Невского лесопарка, а малыш Коккорев — около деревни Коккорево.



По словам Вячеслава Алексеева, сотрудники реабилитационного центра старались не допустить, чтобы детеныши нерпы слишком привязывались к человеку. Важно было сохранить их дикими. Это будет гарантией того, что животные смогут прокормиться и выжить в естественной среде.

Александр Бойцов