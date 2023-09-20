Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила «Лента.ру».
Ожидается, что 20 сентября он также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. А 23 сентября министр Лавров выступит с выступлением перед Генеральной Ассамблеей ООН.
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