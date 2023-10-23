Лавров примет участие в заседании формата «3+3» в Тегеране

Ракетный удар по госпиталю в секторе Газа унес жизни сотни человек. Израиль и Палестина возлагают ответственность за произошедшее друг на друга. Телеканал CNN поддержал версию Израиля в том, что взрыв мог спровоцировать обломок ракеты, который попал в здание больницы. Редакция «Радио 1» расскажет, о чем говорят результаты исследования, и почему представители группировки ХАМАС отказались предоставлять доказательства с места падения ракеты