Лавров примет участие в заседании формата «3+3» в Тегеране

Фото: сайт Кремля
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Тегеран для участия в заседании формата «3+3» по Южному Кавказу. Об этом сообщает РИА Новости.
Формат мероприятия предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии. Однако в этот раз последняя страна заявила, что пропустит заседание.
Отмечается, что главной темой обсуждения станет ситуация в Нагорном Карабахе. Напомним, что в сентябре Азербайджан провёл военную операцию в Карабахе, после чего армянские формирования были разоружены, 1 января 2024 года будет совершён роспуск местных органов управления.
Стоит добавить, что заседание формата «3 3» позволит провести переговоры министрам иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана.
Также участники рассмотрят конфликт между Палестиной и Израилем. Отмечается, что будет рассмотрен вопрос вовлечения в конфликт новых сил, например, Ирана.
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Отмечается, что главной темой обсуждения станет ситуация в Нагорном Карабахе. Напомним, что в сентябре Азербайджан провёл военную операцию в Карабахе, после чего армянские формирования были разоружены, 1 января 2024 года будет совершён роспуск местных органов управления.
Также участники рассмотрят конфликт между Палестиной и Израилем. Отмечается, что будет рассмотрен вопрос вовлечения в конфликт новых сил, например, Ирана.
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Анастасия Чинкова