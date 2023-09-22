Лавров призвал генсека ООН Гутерреша провести арбитраж против США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы на полях сессии Генассамблеи ООН призвал генсека ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США. Информация сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Лавров обратил внимание Генсекретаря на несоблюдение Америкой обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Вашингтон не выдает визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН. Дискриминации подверглись и другие страны.
Глава ведомства пояснил, что данная ситуация нуждается в запуске процедуры арбитража против Америки. Кроме того, Сергей Лавров дал Антониу Гутерришу документальный фильм «Дети Донбасса» и книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)».
Ранее сообщалось, что член делегации из России, присутствующий на саммите G20, заразился холерой и мог контактировать с Сергеем Лавровым. Больного положили в инфекционное отделение больницы. Врачи оценивают его состояние как положительно стабильное. Все сотрудники прессы находятся на карантине в медицинском учреждении. Им нельзя встречаться с близкими.
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Алина Юрчак