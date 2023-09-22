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Лавров призвал генсека ООН Гутерреша провести арбитраж против США

22 сентября 2023, 06:59
Фото: istock / simpson33

Фото: istock / simpson33

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы на полях сессии Генассамблеи ООН призвал генсека ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США. Информация сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Лавров обратил внимание Генсекретаря на несоблюдение Америкой обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Вашингтон не выдает визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН. Дискриминации подверглись и другие страны.

Глава ведомства пояснил, что данная ситуация нуждается в запуске процедуры арбитража против Америки. Кроме того, Сергей Лавров дал Антониу Гутерришу документальный фильм «Дети Донбасса» и книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)».

Ранее сообщалось, что член делегации из России, присутствующий на саммите G20, заразился холерой и мог контактировать с Сергеем Лавровым. Больного положили в инфекционное отделение больницы. Врачи оценивают его состояние как положительно стабильное. Все сотрудники прессы находятся на карантине в медицинском учреждении. Им нельзя встречаться с близкими.

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РИА Новости: Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен во лжи по поводу Хиросимы
22 сентября 2023, 04:59

Фото: iStock/font83

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «отвратительно и опасно» солгала, возложив на Россию вину за трагедию атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём Telegram-канале Захарова процитировала слова фон дер Ляйен, сказанные ею на вручении награды Атлантического совета, о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен. <...> Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — написала в ответ Захарова.

Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Американцы сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.

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#россия
#евросоюз
#мария захарова
#япония
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Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит
22 сентября 2023, 04:32

Фото: iStock/ciud

Западные страны, оказывающие помощь Украине, разрушат всё сами, а России останется только дождаться этого момента. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х.
«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши. Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — говорится в публикации.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#россия
#оружие
#нато
#украина
#европа
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Военный политолог Иванников раскрыл, как НАТО попытается угрожать России
Военный политолог Иванников: НАТО считает Арктику слабым местом России
22 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/LARISA DUKA

Военный политолог Олег Иванников заявил, что НАТО в ходе масштабных военных учений Steadfast Defender весной 2024 года может угрожать Арктическому региону России, так как Североатлантический альянс считает его слабым местом российской обороны. Об этом пишет URA.RU.
«Угрозы из-за учений НАТО — это прежде всего Арктический регион. Финляндия, Швеция, Норвегия в первую очередь будут демонстрировать свою воинственность, предоставят свою территорию для размещения войск НАТО. Арктическая зона наиболее интересна для НАТО», — цитирует издание слова собеседника.

Иванников пояснил, что через Арктическую зону проходит Северный морской путь и располагается шельфовая зона, которую в настоящее время пристально изучают специалисты НАТО.

«Да и вообще в НАТО считают, что Заполярье РФ является самым слабым местом обороноспособности российской государственности, что это слабое место, где можно нанести практически безответный удар», — добавил политолог.

В случае нанесения подобного удара, в зоне риска окажется Северо-Западный федеральный округ, отметил Олег Иванников.

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#нато
#финляндия
#удар
#рф
#норвегия
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Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
22 сентября 2023, 03:53

Фото: iStock/Barks_japan

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в готовности передать опасные вооружения Украине ради поддержки провалившегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.
«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заявили в посольстве, комментируя новый пакет военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов.

Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Шеф американской дипломатии отметил, что все вооружения и техника »поступят из запасов Министерства обороны» Соединённых Штатов.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#вооружение
#сша
#украина
#россия
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Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО
22 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/kobzev3179

Мобилизованные граждане, как и другие участники специальной военной операции (СВО) на Украине, подлежат ротации, заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, пока одна часть граждан выполняет боевые задачи, другие имеют право на отдых.

«Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Картаполов.

Также он отметил, у мобилизованных есть возможность побывать дома, съездив в отпуск. Каждому военнослужащему за полгода в зоне спецоперации в настоящее время положено две недели отпуска.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства подписал указ, согласно которому, граждане РФ должны быть призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Документ устанавливает денежное содержание военнослужащих и основания, по которым они могут прекратить службу. Согласно указу президента, частичная мобилизация действует до тех пор, пока ее действие не будет отменено.

Позже Путин сообщил, что сейчас ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек, и за последние полгода добровольно в зону СВО по контракту отправились 270 тысяч человек.

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#мобилизация
#госдума
#призыв
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ТАСС: США намерены расширять сотрудничество со странами Центральной Азии
22 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/PeterHermesFurian

США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан собираются расширить сотрудничество в области безопасности, экономики и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и президентов всех пяти стран Центральной Азии, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Лидеры пяти стран Центральной Азии также выразили готовность ускорить создание «более благоприятного делового климата» для инвестиционного роста и торговли с представителями американского частного сектора.

Ранее политолог и военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что США настраивают Казахстан против России. По его мнению, это делается для того, чтобы подготовить против РФ новый фронт, поскольку с Украиной уже всё решено.

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#сша
#сотрудничество
#казахстан
#узбекистан
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Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело после гибели миротворцев РФ
22 сентября 2023, 02:57

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждение уголовного дела из-за гибели в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело», — проинформировали в ведомстве.

Напоминаем, что 20 сентября в районе Джанятага обстрелу из стрелкового оружия подвергся автомобиль с российскими военными.

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#азербайджан
#россия
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Ветеран ВС США Дрейвен: Провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта
22 сентября 2023, 02:44

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен уверен, что провал визита президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о скором завершении украинского конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).
«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — написал Дрейвен.

По его словам, возможная причина нынешнего отношения к Зеленскому — тотальное поражение ВСУ в противостоянии с Россией. Визит шестого президента Украины в Вашингтон и его выступление на Генассамблее ООН показали, что партнеры потеряли энтузиазм к нему.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса, сославшись при этом на занятость американских законодателей. Кроме того, Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

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#владимир зеленский
#оон
#сша
#украина
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В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
РИА Новости: В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
22 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/sborisov

Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании помощи Армении, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Карабахе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее совместное заявление.
Законопроект предусматривает запрет на большую часть содействия США азербайджанскому правительству, выделяет средства на гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха и на военную помощь Армении, а также вводит санкции против «режима Алиева за его действия против армян».

В качестве автора инициативы выступает председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберт Менендес.

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#сша
#санкции
#помощь
#мид
#запрет
#законопроект
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