Лавров прокомментировал активизацию заявлений о вступлении Украины в ЕС

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Министр иностранных дел России назвал игрой активные разговоры европейских лидеров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что за расширением ЕС последует его деградация, поскольку такой шаг негативно скажется на экономике и системе управления.
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