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Лавров прокомментировал активизацию заявлений о вступлении Украины в ЕС

Лавров: заявления европейских политиков о вступлении Украины в ЕС – игра
12 ноября 2023, 15:15
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министр иностранных дел России назвал игрой активные разговоры европейских лидеров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы российского МИД, в настоящее время Евросоюз принялся за возобновление той стратегии, которая была начата после распада Советского Союза. Речь идёт, в частности, о вступлении в Евросоюз прибалтийских стран. В то время все критерии членства в союзе не учитывались, а в основе принятых решений лежала только политическая целесообразность.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что за расширением ЕС последует его деградация, поскольку такой шаг негативно скажется на экономике и системе управления.

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#украина
#евросоюз
#сергей лавров
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Зурабишвили высказалась по поводу вступления Грузии, Молдавии и Украины в ЕС
12 ноября 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Тбилиси, Кишинёв и Киев присоединятся к Евросоюзу одновременно. Такой прогноз дала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Как передает телеграм-канал BRIEF, грузинский лидер не смогла назвать точных сроков, когда это может произойти. Она не знает, будет ли это в 2030, 2029 или в 2031 году, но не сомневается, что указанные страны станут членами Европейского союза. Зурабишвили назвала этот шаг «следующим горизонтом» для ее страны, а также для Молдавии и Украины.

Президент Грузии считает, что Тбилиси, Кишинёв и Киев образуют своеобразное трио, которое уже сложилось. Поэтому она считает весьма вероятным то, что присоединение этих стран к ЕС произойдет примерно в одно и то же время.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона готова к компромиссам, в том числе с Венгрией, ради того, чтобы быть принятой в Евросоюз.

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#грузия
#украина
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NI: Расширение производства Россией беспилотников вызывает тревогу
12 ноября 2023, 14:57

Фото: istockphoto/aapsky

Решение российских властей расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает немалую тревогу в США. В качестве беспокоящего примера издание The National Interest приводит новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник».
В публикации отмечается, что этот беспилотник может быть использован в качестве комбинированной боевой единицы совместно с истребителем пятого поколения Су-57. Технические особенности и дополнительные функции, которыми оснащен этот БПЛА, делают его очень опасным оружием. Например, на ударный дрон установлен авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1, что значительно улучшает летные характеристики аппарата, сказано в материале.

Авторы статьи указывают, что «Охотник» может использоваться для совместных полетов с истребителем Су-57 в качестве ведомого. Аппарат имеет размах крыла 19 метров, длину 14 метров и взлетную массу более 20 тонн. При его создании используются специальные технологии и композитные материалы, уменьшающие радиолокационную и тепловую заметность.

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#беспилотник
#дрон
#бпла
#технологии
#аппарат
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Британские спецслужбы нашли замену Зеленскому
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: разведка Британии выбрала Залужного заменой Зеленскому
12 ноября 2023, 14:48

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Спецслужбы Великобритании нашли замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Эксперт отметил, что британская разведка понимает отсутствие пользы от «маленького юмориста Зеленского», поэтому уже нашла более достойного кандидата на пост главы государства. 

Джонсон уточнил, что западным спецслужбам позволили заняться поиском кандидата в президенты Украины, поскольку конфликт с Россией уже очевидно провален, а Зеленский категорически отказывается идти на переговоры. 

А вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сможет пойти на компромисс с Россией и завершить этот конфликт. 

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#владимир зеленский
#президент
#кандидаты
#великобритания
#украина
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МЧС РФ: Более 60 россиян выехали через КПП «Рафах» в Египет
12 ноября 2023, 14:21

Фото: istockphoto/DmyTo

Более 60 граждан России пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.
Ранее в ведомстве сообщили о начале процесса эвакуации россиян из сектора Газа. Как сообщает в официальном телеграм-канале пресс-служба министерства, сотрудники МЧС встречают сограждан, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают продуктами питания и водой.

Планируется, что затем все россияне будут направлены в Каир, где собираются развернуть оперативный штаб МЧС для координации действий и помощи согражданам, покидающим сектор Газа. В случае необходимости там им также помогут в восстановлении утраченных документов. В Каире с 5 ноября в готовности находятся два самолета Ил-76, принадлежащие МЧС РФ, для эвакуации граждан России из Газы.

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#помощь
#мчс
#оперативный штаб
#россияне
#сотрудники
#рф
#служба
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Эксперт Мартынов предположил, кто заказал статью WP о теракте на «Севпотоках»
Эксперт Мартынов: статью WP о теракте на «Севпотоках» заказал офис Зеленского
12 ноября 2023, 14:20

Фото: iStock/michal-rojek

Материал газеты Washington Post о «Северных потоках» мог быть «приветом» главнокомандующему ВСУ Залужному от офиса Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Напомним, что в субботу, 11 ноября, газета Washington Post опубликовала статью, в которой заявила, что координатором подрыва газопроводов «Северный поток» мог быть украинский полковник Роман Червинский. Отмечалось, что он подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников. А они, в свою очередь, следовали указаниям главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

По словам Мартынова, заказать этот материал мог офис Зеленского, который таким образом отправил «привет» Залужному.

Однако эксперт уверен, что за подрывами стоят несколько спецслужб, а координировали операцию, в том числе, сами норвежцы. 

Также Мартынов отметил, что статья американского издания никак не повлияет на ход расследования теракта. 

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#северный поток
#взрыв
#сми
#всу
#владимир зеленский
#украина
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AT: Украина нанесла удар в спину США перед встречей Байдена с Си Цзиньпином
AT: Украина провалами ВСУ подставила Байдена перед переговорами с Си Цзиньпином
12 ноября 2023, 14:03

Фото: istockphoto/ffikretow

Украина серьёзно подставила американского президента Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Неудачи ВСУ в ходе боевых действий заметно ослабляют позиции США.
Как пишет издание Asia Times, провал украинского контрнаступления, явный упадок морального духа и боеспособности военнослужащих ВСУ, а также признание главкома войск в «тупиковости» ситуации — это удар по стратегическим позициям Вашингтона и положительный момент для Китая.

Обозреватель назвал провал Украины в ходе боевых действий ударом по своему самому надежному заокеанскому союзнику и явным козырем китайского лидера против президента США в ходе их переговоров по вопросам, касающимся ситуации на Ближнем Востоке и Украине. Такая подножка от Киева случилась к тому же в очень неподходящий момент, говорится в публикации.

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#встреча
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«Никакая не Украина»: Медведев оценил идею принять страну в НАТО без Крыма и Донбасса
Медведев: на Западе уже не считают Крым и Донбасс украинскими
12 ноября 2023, 13:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Западные идеи о принятии Украины в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что Европа уже не считает эти территории украинскими. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, такой настрой западных стран – это хорошо, однако важно продолжать путь. Необходимо признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически все остальные территории страны – «никакая не Украина».

Следом за этим Медведев предлагает сделать ещё три шага для того, чтобы признать очевидное: Зеленский, который не желает участвовать в выборах не является президентом – он узурпатор, «украинский язык – не язык, а суржик», а сама Украина – это не страна, а «искусственно собранные территории». 

Таким образом, по словам Медведева, в НАТО больше нечего принимать. Исключением могут быть лишь некоторые населённые пункты Львовской области. 

Кроме того, Медведев предложил расширить критерии членства в НАТО и принять в альянс Израиль, Палестину и Афганистан, чтобы на Ближнем Востоке воцарилась «просвещённая демократия на англосаксонский манер». 

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#украина
#европа
#нато
#дмитрий медведев
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Турция планирует провести конференцию по ядерному разоружению Израиля
Турция планирует провести конференцию по денуклеаризации Израиля с ОИС и ЛАГ
12 ноября 2023, 13:01

Фото: iStock/Gerasimov174

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиге арабских государств (ЛАГ) провести конференцию по ядерному разоружению Израиля. Об этом сообщает издание Anadolu.
Турецкий президент заявил, что предложение о проведении такой конференции поступает впервые. Оно связано с появлением данных о наличии у Израиля ядерного оружия. 

По словам Эрдогана, это создаёт тактические и стратегические проблемы, которые в совокупности угрожают безопасности Ближневосточного региона. 

Кроме того, президент Турции добавил, что провести денуклеаризацию крайне важно, поскольку это позволит разоблачить Израиль, а также другие государства, связанные с наличием у страны опасного оружия. 

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#турция
#израиль
#ядерное оружие
#реджеп тайип эрдоган
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Лавров: Запад открыто стремится выжить Россию из Центральной Азии
12 ноября 2023, 12:27

Фото: сайт Кремля

Евросоюз не скрывает своих намерений всячески сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
Глава российского МИД заявил, что, несмотря на все попытки Запада ослабить влияние России в регионе, сделать это не удастся, и об этом прекрасно известно союзникам Москвы.

«Мы здесь исторически, мы никуда не уйдем», — подчеркнул Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал заявление западных СМИ о том, что «Казахстан — это западный двор России». Он отметил, что лидеры западных стран часто позволяют себе довольно хамские высказывания, далекие от дипломатической этики и международного политеса.

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#казахстан
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