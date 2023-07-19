Лавров прокомментировал несогласие СЕЛАК с позицией Запада по России

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что латиноамериканцы показали характер и не поддались на антироссийскую риторику.
Министр пояснил, что в той ситуации, когда Запад озвучивал антироссийскую позицию на саммите ЕС и CELAC, страны Латинской Америки продемонстрировали свой характер и не поддались влиянию. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад беспардонно продавливал антироссийские тексты, но латиноамериканцы продемонстрировали непоколебимость.
Напомним, двухдневный саммит состоялся накануне в Брюсселе.
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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад беспардонно продавливал антироссийские тексты, но латиноамериканцы продемонстрировали непоколебимость.
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Анастасия Крестьянова