Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины свидетельствует, что нынешний статус-кво в регионе нежизнеспособен. Об этом Лавров сообщил во время открытия переговоров с генсеком ЛАГ в Москве.