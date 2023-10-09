Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины свидетельствует, что нынешний статус-кво в регионе нежизнеспособен. Об этом Лавров сообщил во время открытия переговоров с генсеком ЛАГ в Москве.
Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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Екатерина Коршунова