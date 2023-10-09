Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ рассчитывает на то, что Запад будет призывать к прекращению боевых действий в конфликте Израиля и Палестины.
Лавров добавил, что на данный момент позиция Запада вызывает вопросы.
Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что обострение конфликта Израиля и Палестины свидетельствует о том, что нынешний статус-кво в регионе нежизнеспособен.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме прогремели взрывы. В городах работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах.
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Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что обострение конфликта Израиля и Палестины свидетельствует о том, что нынешний статус-кво в регионе нежизнеспособен.
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Екатерина Коршунова