Лавров прокомментировал выдачу ордера на арест президента Сирии

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что западная судебная система неоднократно доказывала свою предвзятость как на национальном, так и на международном уровне.
Так Лавров прокоментировал решение суда Франции выдать ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году.
«Что касается решения французского суда, который выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, вы знаете, западная судебная система и на национальном уровне, и на международном, не раз доказывала свою предвзятость», — заявил глава ведомства .
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