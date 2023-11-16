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Лавров прокомментировал выдачу ордера на арест президента Сирии

Лавров: Выдача Францией ордера на арест Асада — это проявление предвзятости суда
16 ноября 2023, 16:57
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что западная судебная система неоднократно доказывала свою предвзятость как на национальном, так и на международном уровне.

Так Лавров прокоментировал решение суда Франции выдать ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году.

«Что касается решения французского суда, который выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, вы знаете, западная судебная система и на национальном уровне, и на международном, не раз доказывала свою предвзятость», — заявил глава ведомства .

По данным издания Le Figaro, Париж обвиняет Асада в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях.

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Спасатель: Во время обрушения дома в Астрахани погибла пожилая женщина
16 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/hxdbzxy

По словам одного из спасателей, во время обрушения части дома на Привокзальной площади в Астрахани погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в информационном штабе Астраханской области.
За несколько минут до аварии жильцы дома успели позвонить в МЧС и сообщить о трещине, передает телеграм-канал 360tv. Спасатели успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей, из уцелевших подъездов. Позже под обломками было обнаружено тело 84-летней женщины.
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Политолог Светов: «США не оставит без денег как Израиль, так и Украину»
16 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Политолог Светов объяснил, что принятие бюджета США без включения в него помощи Израиля и Украины было вызвано требованием законодательства.
По его словам, если бы с принятием бюджета помедлили, то это вызвало бы ряд сложностей для власти, в том числе недовольство рядовых граждан страны.

«Сейчас они сделали так, чтобы средства шли без задержек во внутреннюю политику. А после уже будут решать, как распределять деньги во внешнюю политику. Израиль будут спонсировать однозначно, а вот с деньгами для Украины будет сложнее, так как Байден не хотел выделять им $62 млрд, о которых шла речь. Отсюда и возникал спор. Но США не оставит без денег как Израиль, так и Украину», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

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#сша
#деньги
#израиль
#украина
#политика
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Политолог Марков объяснил ограничение счетов россиян в Израиле
16 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/Liderina

Политолог Сергей Марков объяснил, что Израиль начал блокировать отделять счета российских граждан с ценными бумагами по указке США.
«Поскольку Израиль — это страна, которая контролируется США, было бы странно, если бы он не подключился к санкционным процессам против РФ. Видимо, Вашингтон надавил, вот Тель-Авив и решился сделать такой шаг», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

По его словам, такие меры, в первую очередь, затронут бизнесменов, которые планируют продолжить своё дело в российской юрисдикции, но на западных рельсах.

Ранее израильские банки получили предупреждение о том, что они должны применять ограничительные меры к брокерским счетам российских граждан.

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#израиль
#банки
#сделки
#меры
#россияне
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Парламент Норвегии предупредил Кабмин о важном решении по Палестине
Парламент Норвегии рекомендовал Кабмину быть готовым признать Палестину
16 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Норвежский парламент рекомендовал правительству быть готовым к признанию Палестины в качестве независимого государства. По мнению законодателей, такой шаг может положительно повлиять на мирный процесс на Ближнем Востоке.
Депутаты считают, что признание Палестины отдельным государством станет важным шагом к заключению окончательного мирного соглашения в регионе. По сообщению телеканала NRK, инициаторами рассмотрения данного предложения в парламенте выступили представители Рабочей партии Норвегии и Центристской партии. Отмечается, что 83 депутата высказались за рекомендации кабинету министров признать Палестину, 15 парламентариев высказались против.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что создание двух отдельных государств является единственным возможным решением палестино-израильского конфликта.

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#соглашения
#депутаты
#министр
#рекомендации
#палестина
#правительство
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МИД Канады снял санкции с российского предпринимателя Бойко
16 ноября 2023, 18:07

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко. Об этом сообщает МИД страны.
Отмечается, что пункт санкционного списка физических лиц, в который был внесён Бойко, аннулировали по рекомендации министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Журнал Forbes сообщает, что российский бизнесмен обращался в МИД Канады с требованием снять санкции, но, не получив ответа, подал в суд на канадское ведомство. Бойко объяснил свой запрос тем, что не имеет никаких связей с российскими властями и не участвует в политических процессах. 

Ранее сообщалось, что Канада на прошлой неделе ввело санкции в отношении девяти физических и шести юридических лиц из России. Отмечалось, что под ограничения попали телеканал РЕН ТВ, «Известия» и «Парламентская газета».

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#канада
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#россия
#бизнесмен
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СМИ: Блинкена ошеломили слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Sky News Australia: Блинкена ошеломили слова Байден о Си Цзиньпине-диктаторе
16 ноября 2023, 17:55

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

Австралийский канал опубликовал кадры, на которых запечатлена реакция  Блинкена на ответ Байдена. Главе Штатов задали вопрос, изменил ли он свое мнение о Си Цзиньпине после переговоров в Сан-Франциско.

«На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором», — сообщил австралийский Sky News.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что Северная Корея передает России военную технику для проведения спецоперации на Украине, при этом Москва может поставлять Пхеньяну баллистические ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#кадры
#байден
#блинкен
#китай
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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете мобильников на уроках
16 ноября 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о запрете использования мобильных телефонов во время школьных уроков. Ими можно будет пользоваться только в учебных либо экстренных целях.
Таким образом парламентарии внесли поправки в федеральный закон «Об образовании», передает телеграм-канал Readovka. После внесения изменений, закон приравняет учеников к учителям, которым уже давно запрещено пользоваться гаджетами во время учебного процесса.

Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие этого закона повысит авторитет учителя, а также будет способствовать более живому и непосредственному общению в классе. Кроме того, по мысли депутатов, этот шаг должен повысить дисциплину среди учеников.

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#вячеслав володин
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#поправки
#госдума
#школа
#телефон
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В Турции потребовали отозвать рассмотрение заявки Швеции о вступлении в НАТО
Политик Зорлу: оппозиция Турции требует не рассматривать заявку Швеции в НАТО
16 ноября 2023, 17:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной «Хорошей» партии требуют отзыва рассмотрения заявки Швеции о вступлении в НАТО. Об этом в соцсети X написал представитель партии Кюршад Зорлу.
Ранее телеканал Habertürk сообщал, что парламентская комиссия Турции не приняла решение по протоколу о членстве в НАТО, поэтому дискуссии продолжатся, однако точная дата следующего заседания ещё не назначена. 

Отмечается, что турецкая оппозиция требует отозвать рассмотрение запроса из-за недостаточности доводов. 

Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё в мае 2022 года. Вместе с ней запрос поступил от Финляндии, которая 4 апреля 2023 года стала участником Альянса. Отмечается, что Швеция не может добиться согласия Венгрии и Турции на вступление в НАТО.

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#швеция
#турция
#нато
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В Норвегии допустили закрытие единственного КПП на границе с Россией
NRK: в Минюсте Норвегии допустили закрытие единственного КПП на границе с РФ
16 ноября 2023, 17:17

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал NRK.
Ранее правительство Финляндии приняло решение закрыть четыре пограничных пункта с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Такая мера принята из-за обострения ситуации с миграцией. В начале ноября увеличилось число граждан Сирии, Ирака и Йемена, прибывающих со стороны России и требующих убежища в Финляндии.

Глава норвежского Минюста подчеркнула, что ситуация на границе с Россией контролируется. В настоящее время в Стурскуге не наблюдается нормальный автомобильный трафик. Но в случае ухудшения ситуации, закрытие единственного пограничного КПП допустимо. 

Также Энгер Мель отметила, что трафик в течение всей осени был низким.

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#россия
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