Лавров раскрыл реакцию посла США на ситуацию в РФ

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Сергей Лавров рассказал о реакции Линн Трейси на сложившуюся в России ситуацию
Посол США Линн Трейси из-за ситуации в России заявила в беседе с российским представителем, что Вашингтон не имеет к этому отношения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает RT.
По его словам, Трейси передавала сигналы представителям России о том, что американские власти не причастны к мятежу. Также она понадеялась на безопасность в вопросе ядерного оружия.
Кроме того, Лавров уточнил, что, по словам американского посла, то, что произошло в минувшие выходные, считается внутренним делом России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ДНР объяснили, почему Украина не воспользовалась попыткой мятежа в РФ.
По его словам, Трейси передавала сигналы представителям России о том, что американские власти не причастны к мятежу. Также она понадеялась на безопасность в вопросе ядерного оружия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ДНР объяснили, почему Украина не воспользовалась попыткой мятежа в РФ.
Татьяна Лаврова